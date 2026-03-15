İskender Günen, Trabzonspor-Rizespor maçındaki kırmızı kartı açıkladı: "Anlamak olası değil"

Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi ve Fenerbahçe ile puanları eşitledi. SABAH Spor'un usta yazarı İskender Günen, Ernest Muci'ye övgüler yağdırırken, hakem Çağdaş Altay'ın vermediği kırmızı karta değindi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.03.2026 07:05
Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Papara Park'ta oynanan maçta bordo-mavililere galibiyeti getiren tek golü, 51.dakikada Paul Onuachu kaydetti.

Fırtına, bu sonucun ardından puanını 57'ye yükseltti ve ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ile puanları eşitledi.

SABAH Spor'un usta kalemi İskender Günen, zorlu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İSKENDER GÜNEN: Maçın en etkili ismi Ernest Muçi'ydi

Trabzonspor, kendi evinde Rizesyor'u ağırlarken kısa süre önce hayatını kaybeden eski oyuncusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'ın anısıyla maça çıktı. Kolay değil, böylesi bir travma yaşadıktan sonra maça konsantre olmak da son derece zor. Orhan Kaynak'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve futbol camiasına baş sağlığı dilerim…

"ONUACHU YALNIZ KALDI"

Fakat hayat devam ediyor. Trabzonspor ilk yarıda baskılı bir oyun kurmasına rağmen gerekli üretkenlikte görünmedi. Orta sahada Oulai ve Folcarelli'nin yaptığı pas hataları, kanatlardan yeterli bindirmelerin olmaması hücum etkinliğini sınırladı. Onuachu gibi bir silah da çoğunlukla yalnız kaldı.

"AUGUSTO OYUNDA YOK"

Augusto oyunda hiç yok, girdiği tek gol pozisyonundan da yararlanamadı. İkinci yarı Zubkov'un oyuna girmesiyle hücum gücünün arttığını gördük. Muçi'nin bireysel becerisiyle taşıdığı topta Zubkov, topu çevirdi ve Onuachu ile Trabzonspor 1-0 öne geçti.

"EN ETKİLİ İSİMLERDEN"

Muçi sadece golün hazırlayıcı olmakla kalmadı, oyunu yönlendirmesi ve takımın hücum organizasyonuna katkısıyla maçın en etkili isimlerinden biri oldu.

"ANLAMAK OLASI DEĞİL"

Karşılaşmanın en tartışmalı anı, Folcarelli'ye yapılan müdahaleydi. Bu pozisyon direkt kırmızı kart olmasına rağmen hakem vermedi ve VAR devreye girmedi. Anlamak olası değil!
"SAVIC-NWAIWU MÜKEMMELDİ"

Savunmada Savic, Nwaiwu mükemmel performans gösteren ikiliydi. Trabzonspor bu zorlu maçtan 3 puan alarak önemli bir galibiyet elde etti ve Fenerbahçe ile puanları eşitledi. Bu sonuç takımın hem moralini yükseltti hem de şampiyonluk yarışında kritik avantaj sağladı.