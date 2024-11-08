İsmi en zor okunan 50 futbolcu! Spikerlerin adeta korkulu rüyası oluyorlar...

Futbol maçlarını anlatan spikerler, maçlarını anlattıkları futbolcuların isimlerini doğru telaffuz etme konusunda büyük bir çaba gösteriyor. Ancak bazı futbolcuların isimleri, spikerleri oldukça zorluyor. Hem Avrupa'da hem de ülkemizde top koşturmuş ve ismi zor okunan birçok futbolcu bulunuyor. İşte isimlerini okurken zorlanacağınız futbolcuların listesi..