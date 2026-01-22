Trend
İspanyol basınından Galatasaray - Atletico Madrid maçı için olay sözler: "Cehennemde mucizevi 1 puan"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları sona erdi. Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 10 yapan sarı-kırmızılılar, son hafta maçları öncesi 17. sırada yer aldı. İspanyol basını, maçın ardından çarpıcı manşetler attı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.01.2026 08:50
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:34