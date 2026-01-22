Trend Galeri Trend Spor İspanyol basınından Galatasaray - Atletico Madrid maçı için olay sözler: "Cehennemde mucizevi 1 puan"

İspanyol basınından Galatasaray - Atletico Madrid maçı için olay sözler: "Cehennemde mucizevi 1 puan"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları sona erdi. Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 10 yapan sarı-kırmızılılar, son hafta maçları öncesi 17. sırada yer aldı. İspanyol basını, maçın ardından çarpıcı manşetler attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.01.2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:34
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların golünü Marcos Llorente kendi kalesine gönderirken, rakip takımın tek sayısını Simeone kaydetti.

Bu sonucun ardından Cimbom, Devler Ligi'nde puanını 10'a çıkardı. Madrid temsilcisi 13 puana yükseldi.

İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu. Aslan bu sonuçla rakibiyle 3. defa berabere kaldı. Diğer müsabakaların 4'ünü ise Madrid temsilcisi kazandı.

SON MAÇ İNGİLTERE'DE

Aslan, lig etabının son maçında 28 Ocak'ta deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.

İSPANYOL BASININDAN ÇARPICI SÖZLER

Öte yandan Galatasaray-Atletico Madrid maçı, İspanya'da manşetleri süsledi. Zorlu maç için çarpıcı ifadeler kullanıldı.

"MUCİZEVİ 1 PUAN"

El Mundo Deportivo, maçın ardından "Cehennemde Atlético için mucizevi bir puan" yorumunda bulundu.

"BARÇA'YA YARDIM ELİ"

SPORT, "Galatasaray, Atlético'nun ilk 8'e girmesini zorlaştırdı ve Barça'ya yardım eli uzattı" başlığını attı.

"DEPLASMANDA OYNAMAK CEHENNEM"

AS ise Atletico Madrid'in deplasmanlardaki performansını, "Cehennem, Atletico için deplasmanda oynamak" dedi.

"CEHENNEM GİBİ BERABERLİK"

El Pais, oynanan futbola dikkat çekerek, "Atlético için Galatasaray karşısında cehennem gibi bir beraberlik" başlığını kullandı.