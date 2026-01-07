Trend
Galeri
Trend Spor
İşte Fenerbahçe tarihinin en pahalı 15 transferi! Matteo Guendouzi listeye damgasını vuracak...
İşte Fenerbahçe tarihinin en pahalı 15 transferi! Matteo Guendouzi listeye damgasını vuracak...
Süper Lig devi Fenerbahçe, ara transfer çalışmaları kapsamında Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmak üzere. Sarı-lacivertlilerin İtalyan temsilcisine 28+2 milyon Euro bonservis ödeyeceği konuşulurken, kulüp tarihinin en pahalı 15 transferini sizler için derledik. İşte o liste...
Giriş Tarihi: 07.01.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:49