İşte Fenerbahçe tarihinin en pahalı 15 transferi! Matteo Guendouzi listeye damgasını vuracak...

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferi için Lazio ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, transferin resmileşmesinin ardından kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atmış olacak. Bu gelişme sonrası Kanarya'nın en pahalı 15 transferini sizler için derledik.