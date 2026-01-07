Trend Galeri Trend Spor İşte Fenerbahçe tarihinin en pahalı 15 transferi! Matteo Guendouzi listeye damgasını vuracak...

İşte Fenerbahçe tarihinin en pahalı 15 transferi! Matteo Guendouzi listeye damgasını vuracak...

Süper Lig devi Fenerbahçe, ara transfer çalışmaları kapsamında Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmak üzere. Sarı-lacivertlilerin İtalyan temsilcisine 28+2 milyon Euro bonservis ödeyeceği konuşulurken, kulüp tarihinin en pahalı 15 transferini sizler için derledik. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 07.01.2026 14:42 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:49
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferi için Lazio ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, transferin resmileşmesinin ardından kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atmış olacak. Bu gelişme sonrası Kanarya'nın en pahalı 15 transferini sizler için derledik.

MAMADOU NIANG

Geldiği kulüp: Marsilya
Bonservis: 9 milyon Euro

ELVIR BALJIC

Geldiği kulüp: Bursaspor
Bonservis: 9.5 milyon Euro

FRED

Geldiği kulüp: Manchester United
Bonservis: 9.74 milyon Euro

SEBASTIAN SZYMANSKI

Geldiği kulüp: Dinamo Moskova
Bonservis: 9.75 milyon Euro

MOUSSA SOW

Geldiği kulüp: Lille
Bonservis: 10 milyon Euro

RAUL MEIRELES

Geldiği kulüp: Chelsea
Bonservis: 10 milyon Euro

EDERSON

Geldiği kulüp: Manchester City
Bonservis: 11 milyon Euro

DIEGO CARLOS

Geldiği kulüp: Aston Villa
Bonservis: 11.47 milyon Euro

SOFYAN AMRABAT

Geldiği kulüp: Fiorentina
Bonservis: 12 milyon Euro

EMMANUEL EMENIKE

Geldiği kulüp: Spartak Moskova
Bonservis: 13 milyon Euro

DANIEL GUIZA

Geldiği kulüp: Mallorca
Bonservis: 14 milyon Euro

CENGİZ ÜNDER

Geldiği kulüp: Marsilya
Bonservis: 15 milyon Euro

DORGELES NENE

Geldiği kulüp: Salzburg
Bonservis: 18 milyon Euro

YOUSSEF EN-NESYRI

Geldiği kulüp: Sevilla
Bonservis: 19.5 milyon Euro

KEREM AKTÜRKOĞLU

Geldiği kulüp: Benfica
Bonservis: 22.5 milyon Euro

Matteo Guendouzi'nin transferinin 28+2 milyon Euro'ya gerçekleşmesi durumunda listenin 1 numarasına Fransız futbolcu yerleşecek.

(Değerler, Transfermarkt'a göre hazırlanmıştır.)