Jamie Carragher Galatasaray-Liverpool maçı tahminini güncelledi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 yendi. Liverpool'un efsanelerinden Jamie Carragher, maçı değerlendirdi. CBS Sports'ta konuşan Carragher, 'Bu, baştan sona çekişmeli geçen ve sonunda Liverpool için kötü bir maç oldu. Kötü sonuç, özellikle ikinci yarıda çok kötüydü. Bu akşam gördüklerimiz, sezon başında Galatasaray deplasmanında oynadığımız grup aşamasının başlarındaki maçlarda gördüklerimizle aynıydı.' dedi. Liverpool'un turu geçeceğine inandığını söyleyen efsane isim, 'Yani, hala yüzde 98'im. Birkaç hafta önce yüzde 99'du. Bu yüzden hala Liverpool'un turu geçeceğini düşünüyorum. Şu anda Galatasaray karşısında geride olan bir takımdan bahsediyoruz. Eğer bir sonraki turda Paris Saint-Germain ile karşılaşırlarsa, ki öyle olabilir, Liverpool'un daha ileri gidebileceğine dair hiçbir umudum yok ve bu benim için büyük bir endişe kaynağı.' diye konuştu.