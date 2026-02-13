Japon işi futbol! Beraberlik kaldırıldı, işte yeni puanlama sistemi

Japonya, futbol kurallarında radikal bir değişikliğe gitti. Profesyonel futbol liglerini Avrupa ile senkronize etme kararı alan Japonya, 2026 yılında geçiş dönemine özel bir turnuva düzenleyecek. BERABERLİK KALDIRILDI Buna göre lig yönetimi bu sezon için, 'Meiji Yasuda J1 100 Yıl Vizyon Ligi' adlı organizasyonda maçlarda beraberliği kaldırdı. Normal süresi eşitlik halinde biten karşılaşmalarda penaltılara gidilecek. Yeni puanlama sistemine göre, penaltı atışları sonucu galibiyet 2 puan sayılacak. Mağlubiyet 1 puan olarak yazılacak. Normal sürede kaybeden ise yine 0 puan alacak. GEÇİŞ DÖNEMİ 9 HAFTA SÜRECEK Geçiş sezonu şubat-haziran arasında 9 hafta sürecek. Küme düşme veya yükselme olmayacak. Şampiyon ekip, AFC Şampiyonlar Ligi Elit Turu'na katılacak.