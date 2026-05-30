Jayden Oosterwolde’ye sürpriz talip! Fenerbahçe bonservisini belirledi

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde'nin geleceği merak konusu. Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe'nin istediği bonservis belli oldu.

Giriş Tarihi: 30.05.2026 17:16
Fenerbahçe'de gelecek sezon takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da merak konusu.

Sarı-lacivertlilerde, Jayden Oosterwolde'nin takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Tecrübeli futbolcuya sürpriz bir talip çıktığı kaydedildi.

ROMA İLGİLENİYOR

Serie A ekibi Roma'nın Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde ile ilgilendiği belirtildi.

Transferfeed'in haberine göre; 25 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan Olimpik Lyon'un da ilgisinin bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde transferi için bonservis beklentisinin 20 milyon euro olduğu vurgulandı.

LYON DEĞERLENDİRECEK

Olimpik Lyon'un transferin ekonomik boyutunu detaylı şekilde değerlendireceği belirtildi.

Everton ile Schalke'nin de Jayden Oosterwolde'yi takip ettiği belirtildi.

Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe'de 47 maçta oynadı ve 1 gol ile 1 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERECEK

25 yaşındaki savunma oyuncusunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Jayden Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #JAYDEN OOSTERWOLDE #TRANSFER