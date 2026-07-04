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Jhon Duran Galatasaray’ı bekliyor

Mauro Icardi ile anlaşamayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Duran için geri sayıma geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.07.2026 08:58
Jhon Duran Galatasaray’ı bekliyor

Galatasaray, ilk transferi için gün sayıyor. Mauro İcardi ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan sarı-kırmızılı takım, rotayı Jhon Duran'a çevirmişti.

Jhon Duran Galatasaray’ı bekliyor

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Kolombiyalı forvetin, bonservisinin bulunduğu Al Nassr Kulübü'ne, sarı-kırmızılılarla el sıkıştığını ve Cimbom'da oynamak istediğini iletti.

Jhon Duran Galatasaray’ı bekliyor

Galatasaray'a kiralık olarak gelecek 22 yaşındaki yeteneğe 4 milyon Euro maaş verilecek ve kalan ücret Al Nassr tarafından karşılanacak.

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Jhon Duran Galatasaray’ı bekliyor

Yabancıda +4 kuralına uygunluk sağlayan 2003 doğumlu golcü bir an önce transferin tamamlanmasını istiyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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