Jhon Duran Galatasaray’ı bekliyor

Galatasaray, ilk transferi için gün sayıyor. Mauro İcardi ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan sarı-kırmızılı takım, rotayı Jhon Duran'a çevirmişti. Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Kolombiyalı forvetin, bonservisinin bulunduğu Al Nassr Kulübü'ne, sarı-kırmızılılarla el sıkıştığını ve Cimbom'da oynamak istediğini iletti. Galatasaray'a kiralık olarak gelecek 22 yaşındaki yeteneğe 4 milyon Euro maaş verilecek ve kalan ücret Al Nassr tarafından karşılanacak. Yabancıda +4 kuralına uygunluk sağlayan 2003 doğumlu golcü bir an önce transferin tamamlanmasını istiyor.