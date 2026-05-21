Jorge Jesus’tan Fenerbahçe açıklaması! ‘Geriye sadece şampiyonluk kaldı’

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan Jorge Jesus'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile ilgili sözleri on plana çıktı.

Giriş Tarihi: 21.05.2026 18:08 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 18:09
Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek seçim için geri sayım sürerken teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus da yer alıyor.

Portekizli teknik direktörün, mevcutta görev aldığı Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlandığı kaydedilmişti.

Jorge Jesus'un yeniden Fenerbahçe ile anıldığı dönemde çarpıcı bir açıklama geldi.

YARIM KALAN HEDEF

Portekiz basınından Record'a konuşan Jorge Jesus, kariyerindeki başarıları değerlendirdi.

Yaşadığı başarılarla ilgili Jorge Jesus, "Portekiz'de üç kez şampiyon oldum, Suudi Arabistan'da ikinci şampiyonluğumu kazanabilirim ve Brezilya'da da şampiyon oldum" dedi.

Fenerbahçe dönemine dair Jorge Jesus, "Şu an için geriye sadece Türkiye'de şampiyonluğu kazanmak kaldı, ama Fenerbahçe'ye son 12 yılda kazandıkları en önemli kupa olan Türkiye Kupası'nı kazandırdım" ifadelerini kullandı.

2.23 PUAN ORTALAMASI

Jorge Jesus, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Sarı-lacivertli takımın başında 53 maçta yer alan Jorge Jesus, 2.23'lük puan ortalaması yakalamıştı.

Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise sezonu ikinci sırada noktalamıştı.

Jorge Jesus için Fenerbahçe iddialarının yanı sıra Portekiz Milli Takımı iddiaları da bulunuyor.

