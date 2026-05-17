Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye ayrılık maddesi şartı! ‘Yarım kalan hikayem var’

Suudi Arabistan devi Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor. Portekizli teknik direktörün sözleşmesine istediği ayrılık şartı maddesi dikkat çekti.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 16.05.2026 22:44 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 07:07
Fenerbahçe'nin yeni sezonda teknik direktör tercihi merak ediliyor.

6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarını sürdürürken gündeme Jorge Jesus geldi.

2022-23'te sarı-lacivertlilerde görev yapan ve ortaya koyduğu futbol anlayışıyla taraftarın büyük beğenisini kazanan 71 yaşındaki hoca, sezon sonunda Al Nassr'dan ayrılacak.

AZİZ YILDIRIM İSTİYOR

Bu ihtimalden dolayı özellikle Aziz Yıldırım'ın, Jesus'u istediği iddia edildi.

İlk hedefi Portekiz Milli Takımı olan 'Mister' lakaplı hoca, doğabilecek boşluğa gözünü dikti.

Daha önce de bu isteğini dile getiren deneyimli ismin, hayalinden vazgeçmediği öğrenildi.

F.BAHÇE'YE GELMEYE SICAK

Bu ihtimalin olumsuzluğu durumunda Fenerbahçe'ye gelmeye ve yarım kalan hikâyesini tamamlamaya sıcak baktığı kaydedildi.

AYRILIK MADDESİ ŞARTI

Jorge Jesus'un, Portekiz'in teklifi halinde kontratına 'ayrılık' maddesi istediği belirtildi.

Son seçeneği ise Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica.

2022-2023'te Fenerbahçe'de çıktığı 53 maçta 2.23 maç başı puan ortalaması yakaladı.

10 YILLIK KUPA HASRETİNİ BİTİRDİ

Aynı sezon Fenerbahçe'nin 10 yıllık hasretini bitirerek Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandı.

Büyük takımlara (Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor) karşı 6 karşılaşmada 1 kez galip geldi. Sadece Trabzonspor'u İstanbul'da 3-1 mağlup etti.

Avrupa Ligi'nde grubunu 14 puanla lider tamamladı. Son 16 turunda Sevilla'ya elenerek veda etti.

İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor gibi yerlilere seviye atlattı.

