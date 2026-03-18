Jorge Jesus’tan olay Fenerbahçe sözleri! ‘Ali Koç oyunculara bağırıyordu’

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörleri arasında yer alan Jorge Jesus suskunluğunu bozdu. Suudi Arabistan'da kariyerini sürdüren Jorge Jesus, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde oynanan Beşiktaş derbisi için çarpıcı ifadeler kullandı. Beşiktaş ile Kadıköy'de oynanan derbide yaşananları ilk kez anlatan Jorge Jesus, Ali Koç için olay yaratacak sözleri dile getirdi. Portekiz basından Record'a konuşan Jorge Jesus, 'Fenerbahçe'de onca aksiliklere rağmen, ligin bitimine 12 hafta kala liderden iki puan gerideydik. Beşiktaş'ı ağırladık ve ben cezalı olduğum için tribündeydim' dedi. 'TAKIM O ANDAN İTİBAREN DAĞILDI' Maçta yaşanan kırılma anına dikkat çeken Portekizli teknik direktör, 'İlk yarıyı 1-0 önde kapattık ve ikinci yarının hemen başında rakip bir oyuncu penaltıya neden olan faul yaptı. Enner Valencia, maçı bitirebilecek penaltıyı kaçırdı ve takım o andan itibaren dağıldı' ifadelerini kullandı. 'BAŞKAN OYUNCULARA BAĞIRIYORDU' Maç sonunda Ali Koç'un soyunma odasında oyunculara bağırdığını belirten Jorge Jesus, 'Şampiyonluk da o gün elimizden kaymaya başladı. Maç bittiğinde soyunma odasına indim ve içeride başkan oyunculara bağırıyordu. Onu durdurdum, kulübün patronu olabileceğini ama soyunma odasının patronunun ben olduğumu, bu yüzden bağırmayı bırakmasını ve oradan çıkması gerektiğini söyledim' dedi. Ali Koç'un kendisine verdiği cevabı aktaran Jorge Jesus, 'Bana baktı ve 'yarın saat 11'de ofisimde olmanı istiyorum' dedi. Ertesi sabah kovulacağımı düşünerek ofisine gittim ve bana sözleşme yenileme teklifi yaptı' şeklinde konuştu. Bu teklifi kabul etmediğini vurgulayan Jorge Jesus, 'Kabul etmedim ve sezon sonuna kadar devam ettim' sözlerini dile getirdi. 'ONA TEK KUPAYI KAZANDIRDIM' Ali Koç'la ilgili konuşmasını sürdüren Jorge Jesus, 'Ona başkanlık yaptığı 7 yılda kazandığı tek kupayı kazandırdım; Türkiye Kupası ve takımı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıdım' dedi. Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunda görev yapan Jorge Jesus, 53 maça çıktı ve 2.23 puan ortalaması tutturdu.