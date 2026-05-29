Trend Galeri Trend Spor Jose Mourinho geri dönüyor! İşte sözleşme süresi

Jose Mourinho geri dönüyor! İşte sözleşme süresi

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Portekiz devinden ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi. Jose Mourinho'nun eski takımıyla sözleşme imzaladığı aktarıldı.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 29.05.2026 18:27
Jose Mourinho geri dönüyor! İşte sözleşme süresi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Jose Mourinho'nun geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Jose Mourinho geri dönüyor! İşte sözleşme süresi

Portekiz temsilcisi Benfica'da görev yapan Jose Mourinho'nun eski takımına dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Jose Mourinho geri dönüyor! İşte sözleşme süresi

Jose Mourinho'nun imzaladığı sözleşmenin ayrıntıları netlik kazandı.

Jose Mourinho geri dönüyor! İşte sözleşme süresi

REAL MADRİD'E DÖNÜYOR

Jose Mourinho, 13 yıllık aranın ardından Real Madrid'e dönmeye hazırlanıyor.

Jose Mourinho geri dönüyor! İşte sözleşme süresi

The Athletic'in haberine göre; Real Madrid, Jose Mourinho ile geçtiğimiz hafta anlaşma sağladı.

Jose Mourinho geri dönüyor! İşte sözleşme süresi

Jose Mourinho ile Real Madrid arasındaki anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

Jose Mourinho geri dönüyor! İşte sözleşme süresi

SEÇİM SONRASI AÇIKLANACAK

Real Madrid'de Jose Mourinho'nun resmi duyurusunun başkanlık seçiminden sonra yapılacağı kaydedildi.

Jose Mourinho geri dönüyor! İşte sözleşme süresi

Real Madrid'de başkanlık seçimleri 7 Haziran'da Florentino Perez ile Enrique Riquelme arasında gerçekleştirilecek.

Jose Mourinho geri dönüyor! İşte sözleşme süresi

3 YIL ÇALIŞTIRMIŞTI

Jose Mourinho, Real Madrid'de daha önce 2010-2013 yılları arasında görev yapmıştı.

Jose Mourinho geri dönüyor! İşte sözleşme süresi

Jose Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa kazanma başarıları göstermişti.

Jose Mourinho geri dönüyor! İşte sözleşme süresi

Portekizli teknik direktörün, Benfica ile olan mevcut sözleşmesi 2027'de sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BENFİCA #JOSE MOURİNHO #REAL MADRİD