Jose Mourinho geri dönüyor! İşte sözleşme süresi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Jose Mourinho'nun geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekiz temsilcisi Benfica'da görev yapan Jose Mourinho'nun eski takımına dönmeye hazırlandığı belirtildi. Jose Mourinho'nun imzaladığı sözleşmenin ayrıntıları netlik kazandı. REAL MADRİD'E DÖNÜYOR Jose Mourinho, 13 yıllık aranın ardından Real Madrid'e dönmeye hazırlanıyor. The Athletic'in haberine göre; Real Madrid, Jose Mourinho ile geçtiğimiz hafta anlaşma sağladı. Jose Mourinho ile Real Madrid arasındaki anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi. SEÇİM SONRASI AÇIKLANACAK Real Madrid'de Jose Mourinho'nun resmi duyurusunun başkanlık seçiminden sonra yapılacağı kaydedildi. Real Madrid'de başkanlık seçimleri 7 Haziran'da Florentino Perez ile Enrique Riquelme arasında gerçekleştirilecek. 3 YIL ÇALIŞTIRMIŞTI Jose Mourinho, Real Madrid'de daha önce 2010-2013 yılları arasında görev yapmıştı. Jose Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa kazanma başarıları göstermişti. Portekizli teknik direktörün, Benfica ile olan mevcut sözleşmesi 2027'de sona erecek.