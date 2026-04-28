Trend Galeri Trend Spor Jose Mourinho geri dönüyor! Şoke eden iddia...

Jose Mourinho geri dönüyor! Şoke eden iddia...

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Portekizli çalıştırıcının eski takımına dönmeye hazır olduğu vurgulandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.04.2026 19:13
Jose Mourinho geri dönüyor! Şoke eden iddia...

Portekiz devi Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Jose Mourinho geri dönüyor! Şoke eden iddia...

Yeni sezonda Benfica'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mourinho'nun olası yeni adresi açıklandı.

Jose Mourinho geri dönüyor! Şoke eden iddia...

Sezon ortasında Xabi Alonso ile yolları ayıran Real Madrid'de teknik direktör arayışları devam ediyor.

Jose Mourinho geri dönüyor! Şoke eden iddia...

Geçici olarak takımı Alvaro Arbeola'ya emanet eden Perez'in genç çalıştırıcı ile yola devam etmesi beklenmiyor.

Jose Mourinho geri dönüyor! Şoke eden iddia...

Arbeola, 23 maçta 14 galibiyet 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 1.91'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Jose Mourinho geri dönüyor! Şoke eden iddia...

REAL MADRID İDDİASI

Athletic'te yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in süreci yönettiği ve Mourinho'yu takımın başında görmek istediği öne sürüldü.

Jose Mourinho geri dönüyor! Şoke eden iddia...

PEREZ ÇOK İSTEKLİ AMA...

Perez'in deneyimli teknik adamın geri dönmesi konusunda çok istekli olduğu ancak kulüpten bazı isimlerin bu düşünceye olumlu bakmadığı ifade edildi.

Jose Mourinho geri dönüyor! Şoke eden iddia...

Perez'in ise kulübün kupasız geçen iki sezonun ardından yeniden şampiyonluklar kazanılmasını istediği vurgulandı.

Jose Mourinho geri dönüyor! Şoke eden iddia...

MOURINHO DÖNMEYE HAZIR

Öte yandan SKY DE'nin haberinde ise Jose Mourinho'nun da Madrid'e dönme fikrine tamamen hazır olduğu aktarıldı.

Jose Mourinho geri dönüyor! Şoke eden iddia...

Jose Mourinho 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de görev almış ve 1'er defa LaLiga, İspanya Süper Kupası ve Kral Kupası zaferleri yaşamıştı.

Jose Mourinho geri dönüyor! Şoke eden iddia...

Geçtiğimiz sezon ise Fenerbahçe'yi çalıştıran 63 yaşındaki teknik adam, 29 Ağustos'ta görevinden ayrılmıştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#JOSE MOURİNHO