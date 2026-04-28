Jose Mourinho geri dönüyor! Şoke eden iddia...

Portekiz devi Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Yeni sezonda Benfica'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mourinho'nun olası yeni adresi açıklandı. Sezon ortasında Xabi Alonso ile yolları ayıran Real Madrid'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Geçici olarak takımı Alvaro Arbeola'ya emanet eden Perez'in genç çalıştırıcı ile yola devam etmesi beklenmiyor. Arbeola, 23 maçta 14 galibiyet 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 1.91'lik puan ortalaması yakalamıştı. REAL MADRID İDDİASI Athletic'te yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in süreci yönettiği ve Mourinho'yu takımın başında görmek istediği öne sürüldü. PEREZ ÇOK İSTEKLİ AMA... Perez'in deneyimli teknik adamın geri dönmesi konusunda çok istekli olduğu ancak kulüpten bazı isimlerin bu düşünceye olumlu bakmadığı ifade edildi. Perez'in ise kulübün kupasız geçen iki sezonun ardından yeniden şampiyonluklar kazanılmasını istediği vurgulandı. MOURINHO DÖNMEYE HAZIR Öte yandan SKY DE'nin haberinde ise Jose Mourinho'nun da Madrid'e dönme fikrine tamamen hazır olduğu aktarıldı. Jose Mourinho 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de görev almış ve 1'er defa LaLiga, İspanya Süper Kupası ve Kral Kupası zaferleri yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon ise Fenerbahçe'yi çalıştıran 63 yaşındaki teknik adam, 29 Ağustos'ta görevinden ayrılmıştı.