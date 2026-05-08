Jose Mourinho geri mi dönüyor? Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun geleceği ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Portekizli teknik direktörün sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.05.2026 18:41
Fenerbahçe'nin sezon başında yollarını ayırdığı Jose Mourinho daha sonra Benfica'nın başına geçmişti.

Jose Mourinho'nun geleceğine dair çarpıcı gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

LaLiga devi Real Madrid'in takımın başına Jose Mourinho'yu geçirmek istediği iddia edildi.

Sky Sports'un haberine göre; Real Madrid yönetiminin, kısa süre önce Jose Mourinho ve ekibiyle yüz yüze görüştüğü aktarıldı.

Jose Mourinho'nun Real Madrid'e geri dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

2 YILLIK SÖZLEŞME TALEBİ

Portekizli teknik direktörün, Real Madrid'den 2 yıllık kontrat talep ettiği ifade edildi.

Jose Mourinho'nun takım içinde yaşanan sorunlar ve yıldız oyuncularla kurduğu güçlü bağlar nedeniyle Real Madrid'in başına geçme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR

Jose Mourinho'nun Benfica ile olan sözleşmesinde 3 milyon euroluk fesih maddesi olduğu belirtildi.

Benfica'nın oynadığı sezonun son maçını takip eden 10 gün içerisinde bu maddenin hem Benfica hem de Jose Mourinho için geçerli olacağı vurgulandı.

3 YIL ÇALIŞTIRMIŞTI

Jose Mourinho, Real Madrid'de daha önce 2010-2013 yılları arasında görev yapmıştı.

Jose Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa kazanma başarıları göstermişti.

Portekizli teknik direktörün, Benfica ile olan mevcut sözleşmesi 2027'de sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #BENFİCA #JOSE MOURİNHO #REAL MADRİD