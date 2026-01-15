Jose Mourinho yine kabusu yaşadı!

Porto, Portekiz Kupası çeyrek finalinde Benfica'yı 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Portekiz ekibinde bir türlü yüzü gülmeyen Jose Mourinho açıklamalarıyla yine gündem oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Mourinho, 'En iyi takım kaybetti, en iyi takım gol atamadı ve bir gol yedi. Çok yoğun bir takıma, gerçek atletlerin DNA'sına sahip bir takıma karşı oyunu istediğimiz gibi kontrol ettik. Benfica baştan sona domine etti.' dedi. Mourinho ayrıca, 'Çok fazla gol pozisyonu yoktu ama öz güveni yüksek bir takıma karşı bana göre çok net bir üstünlük vardı. Öyle bir noktadaydık ki, taraftarları bile takımlarının çok iyi bir form döneminde olmasına rağmen, 45 dakika boyunca kendi yarı sahalarında savunma yapmalarını normal karşılıyordu. Son dakikada kaçırdığımız gol her şeyi anlatıyor. Bir önceki Braga maçında oyunculara kızgındım; bugün ise oyuncularım adına üzgünüm.' diye konuştu. PORTO'DAN GÖNDERME! Öte yandan Jose Mourinho maç öncesinde Porto'nun analiz edilmesi kolay bir takım olduğunu söylemişti. Galibiyetin hemen ardından Mourinho'ya gönderme yapan Porto, 'Analiz edilmesi kolay, yenmesi zor.' paylaşımı yaparak tecrübeli teknik adama göndermede bulundu.