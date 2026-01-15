Jose Mourinho yine kabusu yaşadı!

Mourinho ayrıca, "Çok fazla gol pozisyonu yoktu ama öz güveni yüksek bir takıma karşı bana göre çok net bir üstünlük vardı. Öyle bir noktadaydık ki, taraftarları bile takımlarının çok iyi bir form döneminde olmasına rağmen, 45 dakika boyunca kendi yarı sahalarında savunma yapmalarını normal karşılıyordu. Son dakikada kaçırdığımız gol her şeyi anlatıyor. Bir önceki Braga maçında oyunculara kızgındım; bugün ise oyuncularım adına üzgünüm." diye konuştu.