Jose Mourinho’dan Anderson Talisca itirafı! ‘Oynayacağı mevki yok’

Fenerbahçe'de sezon başında görevden ayrılan ve Benfica ile anlaşma sağlayan Jose Mourinho suskunluğunu bozdu. Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın yıldızı Anderson Talisca ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde öne doğru oynayan ofansif bir 8 numara istediği belirtildi. VETO ETMESİNE RAĞMEN... Jose Mourinho'nun veto etmesine rağmen Fenerbahçe yönetiminin Anderson Talisca'yı transfer ettiği aktarıldı. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Jose Mourinho'nun bu karara dair şu ifadeleri kullandığı belirtildi: 'Sistemimde Talisca'nın oynayacağı mevki yok dememe rağmen alındı.' MOURINHO DÖNEMİNDE 16 GOL KATKISI Anderson Talisca, Jose Mourinho döneminde 28 maçta forma şansı buldu. Brezilyalı on numara bu süreçte rakip fileleri 14 kez havalandırdı ve 2 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Anderson Talisca'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Brezilyalı on numaranın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Jose Mourinho, Fenerbahçe döneminde hiçbir kupa kazanamadı.