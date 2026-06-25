Jose Mourinho’dan olay transfer kararı! Sebebi Arda Güler ve Bellingham

Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesinin ardından Real Madrid'de teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirilmişti. Eflatun-beyazlılar; Ibrahima Konate, Bernardo Silva ve Marc Cucurella transferini art arda açıklamıştı. Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki transfer çalışmaları kapsamında olay bir karara imza attığı öğrenildi. NICO PAZ KARARI El Nacional'in haberine göre; Jose Mourinho'nun Como forması giyen Nico Paz'ı takımda istemediği belirtildi. Real Madrid'in ise Nico Paz'ın 9 milyon euroluk geri satın alma hakkını kullanması bekleniyor. Nico Paz'ın ise kariyerine Como'da devam etmeye sıcak baktığı vurgulandı. ARDA VE BELLINGHAM DETAYI Jose Mourinho'nun Arda Güler ve Jude Bellingham sebebiyle Nico Paz'ı düşünmediği aktarıldı. Arda Güler, Jude Bellingham ve Nico Paz'ın aynı anda kadroda bulunmasının, oyuncularının sürelerinin bölünmesine ve içlerinden birinin önemli maçlarda sürekli dışarıda kalmasına yol açabileceği aktarıldı. Jose Mourinho'nun Nico Paz'ı yedek kulübesine hapsetmemek için bu kararı aldığı belirtildi. Real Madrid kısa süre önce Bernardo Silva transferini de açıklamıştı.