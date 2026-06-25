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Jose Mourinho’dan olay transfer kararı! Sebebi Arda Güler ve Bellingham

Real Madrid'in başına geçen Jose Mourinho'nun olay bir karara imza attığı öğrenildi. Arda Güler ve Jude Bellingham nedeniyle genç yıldızın transferinin gerçekleşmeyeceği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 25.06.2026 18:08 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 18:10
Jose Mourinho’dan olay transfer kararı! Sebebi Arda Güler ve Bellingham

Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesinin ardından Real Madrid'de teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirilmişti.

Jose Mourinho’dan olay transfer kararı! Sebebi Arda Güler ve Bellingham

Eflatun-beyazlılar; Ibrahima Konate, Bernardo Silva ve Marc Cucurella transferini art arda açıklamıştı.

Jose Mourinho’dan olay transfer kararı! Sebebi Arda Güler ve Bellingham

Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki transfer çalışmaları kapsamında olay bir karara imza attığı öğrenildi.

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Jose Mourinho’dan olay transfer kararı! Sebebi Arda Güler ve Bellingham

NICO PAZ KARARI

El Nacional'in haberine göre; Jose Mourinho'nun Como forması giyen Nico Paz'ı takımda istemediği belirtildi.

Jose Mourinho’dan olay transfer kararı! Sebebi Arda Güler ve Bellingham

Real Madrid'in ise Nico Paz'ın 9 milyon euroluk geri satın alma hakkını kullanması bekleniyor.

Jose Mourinho’dan olay transfer kararı! Sebebi Arda Güler ve Bellingham

Nico Paz'ın ise kariyerine Como'da devam etmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Jose Mourinho’dan olay transfer kararı! Sebebi Arda Güler ve Bellingham

ARDA VE BELLINGHAM DETAYI

Jose Mourinho'nun Arda Güler ve Jude Bellingham sebebiyle Nico Paz'ı düşünmediği aktarıldı.

Jose Mourinho’dan olay transfer kararı! Sebebi Arda Güler ve Bellingham

Arda Güler, Jude Bellingham ve Nico Paz'ın aynı anda kadroda bulunmasının, oyuncularının sürelerinin bölünmesine ve içlerinden birinin önemli maçlarda sürekli dışarıda kalmasına yol açabileceği aktarıldı.

Jose Mourinho’dan olay transfer kararı! Sebebi Arda Güler ve Bellingham

Jose Mourinho'nun Nico Paz'ı yedek kulübesine hapsetmemek için bu kararı aldığı belirtildi.

Jose Mourinho’dan olay transfer kararı! Sebebi Arda Güler ve Bellingham

Real Madrid kısa süre önce Bernardo Silva transferini de açıklamıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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