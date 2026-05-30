Jose Mourinho’dan şok transfer talebi! Arda Güler’in bölgesine istedi

Alvaro Arbeloa ile yollarını ayıran Real Madrid'de yeni teknik direktörün Jose Mourinho olması bekleniyor. İspanyol devinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi sonrası Jose Mourinho'nun göreve getirilmesi planlanıyor. Real Madrid ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşan Jose Mourinho'nun transfer istediği ilk bölgenin netleştiği aktarıldı. NICO PAZ'I İSTEDİ Di Marzio'nun haberine göre; Jose Mourinho'nun Como forması giyen Nico Paz'ı istediği belirtildi. Nico Paz'ın sözleşmesinde Real Madrid için 9 milyon euroluk geri alma maddesi bulunuyor. ARDA'YI ETKİLEYEBİLİR Arda Güler ile aynı bölgede forma giyen Nico Paz'ın Jose Mourinho tarafından ısrarla istenmesi milli futbolcunun aldığı süreleri etkileyebilir. Jude Bellingham ve Brahim Diaz ile forma rekabetinde olan Arda Güler'in oynadığı bölgeye Nico Paz'ın dahil olması halinde forma rekabeti kızışacak. 21 GOLE KATKI SAĞLADI Nico Paz, bu sezon Como'da 40 maça çıktı ve 13 gol ile 8 asist üretti. 21 yaşındaki Arjantinli on numaranın Como ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Nico Paz'ın güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösteriliyor. 6 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ Real Madrid altyapısında yetişen Nico Paz, 2024-2025 sezonu başında 6 milyon euro karşılığında Como'ya gitmişti. Nico Paz'ın sözleşmesinde Real Madrid'in bir sonraki satıştan yüzde 50 pay alma hakkı bulunuyor. Arjantin Milli Takımı'nda 8 maça çıkan Nico Paz, 1 gol sevinci yaşadı.