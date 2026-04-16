Trend Galeri Trend Spor Jota Silva için bomba sözler! Yakın arkadaşı Tiago açıkladı: "Rakipler için sinir bozucu..."

Jota Silva için bomba sözler! Yakın arkadaşı Tiago açıkladı: "Rakipler için sinir bozucu..."

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Jota Silva'nın Vitoria SC'de birlikte oynadığı takım arkadaşı Tiago Silva sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Tiago, Portekizli oyuncu hakkında samimi sözler söyledi. İşte röportajın tamamı...

Aytunç Akın
Giriş Tarihi: 16.04.2026 10:55 Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 11:06
Kariyerine Katar Ligi'nde Al Rayyan'da devam eden orta saha oyuncusu Tiago Silva, Vitoria SC'de birlikte oynadığı eski takım arkadaşı Jota Silva hakkında samimi konuştu.

Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı takımın yıldızı Jota Silva'nın bir arkadaş olarak son derece sadık bir insan olduğunu ifade etti.

"İSTENİLENİ HER ZAMAN UYGULAMAYA ÇALIŞIR"

Tiago Silva, "Aramızda çok yakın bir ilişki vardı; sadece iş arkadaşı değil, gerçekten dosttuk. Antrenman dışında da çok zaman geçirirdik ve sahada da en az bu kadar güvenilirdi; belki de aramızdaki yakınlıktan dolayı. İyi bir dinleyiciydi ve kendisinden istenenleri her zaman uygulamaya çalışırdı.

"BEKLENTİSİ YÜKSEK BİRİ"

Son derece profesyonel ve kendisinden beklentisi yüksek bir oyuncu. Zaten bunu da görüyoruz; hangi kulübe giderse gitsin, her zaman çok sayıda arkadaş edinir. Kendine has bir enerjisi ve bulaşıcı bir neşesi vardır." dedi.

"KAZANMAK İÇİN YAŞIYOR"

Jota'nın kazanma arzusunun çok yüksek olduğunu ifade eden Tiago Silva, "O, son derece profesyonel bir oyuncu. Adeta kazanmak için yaşar. Rekabet etmeyi, her top için mücadele etmeyi sever ve asla kaybetmeyi kabul etmediği için bu mentalitesini soyunma odasına da yansıtır. Fiziksel olarak çok güçlü olduğu gibi mental olarak da çok güçlüdür.

"KÖTÜ İDMAN YAPARKEN GÖRMEDİM"

Sahip olabileceği eksiklikleri her zaman bağlılığı ve doğru zihniyetle telafi eder. Onu hiçbir zaman kötü antrenman yaparken ya da yüzde 100'ünü vermeden çalışırken görmedim. Hatta Portekiz'de bazen antrenörler ona biraz daha sakin olmasını ve bu kadar enerji harcamamasını söylerdi, ama onun için böyle bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"OYUNU SİNİR BOZUYOR"

32 yaşındaki futbolcu, "Oynamadığı zamanlarda bile takdire şayan bir zihniyete sahiptir. Her zaman başarılı olacağına inanır ve bu da Beşiktaş'ta zaten gerçekleşiyor. Fırsat verildiğinde her zaman karşılığını verir. Ayrıca rakipler için oynaması çok zor, sinir bozucu bir oyuncudur çünkü hiç durmaz.

"TEKRAR GOL ATACAKTIR"

Ortalama üstü fiziksel kapasitesi sayesinde sürekli savunma arkasına koşular yapar; bu da rakip takımlar için oldukça yorucu. Aynı zamanda onunla birlikte önde oynayan takım arkadaşlarına alan açarak hücum organizasyonuna büyük katkı sağlıyor. Beşiktaş'ta daha fazla süre alırsa, sezonun bu son bölümünde bile tekrar gol atacaktır. Buna hazır olun." diye konuştu.

"ÖN PLANDA OLMAYI SEVİYOR"

Silva, son olarak, "Onunla ilgili beni en çok şaşırtan şey olgunluğu ve mentalitesiydi. Güçlü bir karaktere sahipti ve takımın en genç oyuncularından biri olmasına rağmen sahada ön planda olmayı severdi. Ona şaka yollu "sahte genç" derdik çünkü sürekli daha yaşlı oyuncularla takılırdı." diyerek sözlerini noktaladı.

17 MAÇTA OYNADI

Jota Silva, bu sezon siyah-beyazlı forma altında tüm kulvarlarda toplamda 17 karşılaşmada görev aldı.

PERFORMANSI

513 dakika süre alan Silva, bu zaman zarfında rakip takım ağlarına 4 gol gönderirken, asist katkısı üretemedi.

SÖZLEŞME DURUMU

Portekizli futbolcunun, Nottingham Forest ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.