Trend Galeri Trend Spor Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında İngiltere, Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçta iki gol atan Bellingham karşılaşmaya damga vururken, çeyrek finaldeki iki eşleşme belli oldu.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 06:20 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 06:27
Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

Meksika diğer maçlarında olduğu gibi oyunu kısa sürede rakip yarı alana yıkmakta İngiltere karşısında zorluk yaşadı. İngiltere'nin de kendi yarı alanında topa sahip olmasına izin vermeyen Meksika, ilk tehlikeli pozisyonunu Raul Jimenez'le yakalasa da kaleci Pickford'u geçemedi.

Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

Orta sahada sert ve çok adamlı baskı yaparak İngiltere'nin oyun kurmasına izin vermeyen Meksika, orta alandaki direncini iki kez kaybetti ve kalesinde peş peşe goller gördü. Bellingham'ın 36 ve 38. dakikadaki golleriyle rahatlayan İngiltere, 42. dakikada kalesinde golü gördü. Meksika ilk yarının son bölümlerinde beraberlik golünü atmaya yaklaşsa da ilk yarı İngilizlerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere'nin bir topu direkten döndü. Rakibinin skoru eşitlemek için ileri çıkmasına izin vermeyen İngilizler 54. dakikada Quansah'ın VAR incelemesi sonrası oyundan atılmasıyla 10 kişi kalsa da 60. dakikada Harry Kane penaltıdan attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi.

Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

Penaltıdan skoru 3-1 yapan Kane, bir süre sonra yaptığı faulle Meksika'nın penaltı kazanmasına sebep olurken, Raul Jimenez penaltıdan skoru 3-2'ye getirerek Meksikalıların ümitlerini yeniden yeşertti.

Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

Kalan dakikalarda oyunu tek kaleye çevirerek rakibini savunmaya kapatan Meksika, sürekli orta yaparak şansını denese de aradığı golü bulamadı ve İngiltere karşılaşmayı 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

15. dakikada Raul Jimenez gole yaklaştı. Sağ taraftan Alvarado'nun gönderdiği ortaya ceza sahası içinde uçarak kafayla vuran Raul Jimenez'in kafa vuruşunda kaleci sol alt köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

26. dakikada soldan bindiren Gordon çizgide rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girerek çaprazdan şutunu çekti, kaleci Rangel gole izin vermedi.

Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

36. dakikada İngiltere'nin golü geldi. Saka'nın sağdan ortaladığı topu arka direkte Bellingham kafayla ağlara gönderdi: 0-1

Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

38. dakikada skor 2-0 oldu. Meksika'nın çıkarken orta sahada kaptırdığı topla başlayan atakta Bellingham topu sağdan bindiren Kane'e verdi, Kane kaleye vurmak yerine içeri çevirince Bellingham topu altı pastan filelerle buluşturdu.

Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

42. dakikada Meksika'nın golü geldi. Sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Konsa'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Quinones sert bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

45+3. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topta Raul Jimenez'in kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

49. dakikada İngiltere bir kez daha gole yaklaştı. Sağ taraftan ceza sahasına gönderilen uzun topu Meksika savunması uzaklaştırdı ancak meşin yuvarlağı önünde bulan O'Reilly'nin vuruşunda top direkten döndü.

Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

58. dakikada İngiltere penaltı kazandı. Kane'in kafayla indirdiği topla Gordon ceza sahasına girmek isterken kaleci Rangel'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 60. dakikada topun başına geçen Kane topu filelerle buluşturdu: 1-3

Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

68. dakikada bir penaltı kararı daha çıktı. 66. dakikada Kane'in ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isterken Gutierrez'e yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesi sonunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Raul Jimenez, 69. dakikada farkı 1'e indirdi: 2-3

Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

FRANSA – FAS

Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

NORVEÇ – İNGİLTERE

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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