Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...

Orta sahada sert ve çok adamlı baskı yaparak İngiltere'nin oyun kurmasına izin vermeyen Meksika, orta alandaki direncini iki kez kaybetti ve kalesinde peş peşe goller gördü. Bellingham'ın 36 ve 38. dakikadaki golleriyle rahatlayan İngiltere, 42. dakikada kalesinde golü gördü. Meksika ilk yarının son bölümlerinde beraberlik golünü atmaya yaklaşsa da ilk yarı İngilizlerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.