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Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...
Bellingham Dünya Kupası’nda coştu! Meksika-İngiltere maçı sonrası iki çeyrek final eşleşmesi belli oldu...
2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında İngiltere, Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçta iki gol atan Bellingham karşılaşmaya damga vururken, çeyrek finaldeki iki eşleşme belli oldu.
Giriş Tarihi: 06.07.2026 06:20
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 06:27