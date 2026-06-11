Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası heyecanı başladı. Meksika ile Güney Afrika arasındaki müsabakayla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda ilk maç heyecanı yaşandı. Meksika forması giyen Julian Quinones, Güney Afrika maçıyla birlikte adını tarihe yazdı. QUINONES AÇILIŞI YAPTI Meksika forması giyen Julian Quinones, Güney Afrika maçının 9. dakikasında fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Julian Quinones, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda gol atma başarısı gösterdi. Bu golün ardından Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası'nda rakip fileleri havalandıran ilk isim oldu. DİREĞE TAKILDI 43. dakikada Meksika'da Julian Quinones yeni bir ilke imza attı. Julian Quinones'in direğe takılması sonucu 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez bir top direkten oyun alanına geri döndü. İLK KIRMIZI KART 50. dakikada Güney Afrika'da Sphephelo Sithole bir ilki başardı. Sphephelo Sithole, kaleciyle karşı karşıya kalan rakibine yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Sphephelo Sithole, 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu. ZWANE KIRMIZI GÖRDÜ 84. dakikada Güney Afrika'da Themba Zwane topsuz alanda rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Maçın hakemi pozisyonu VAR'da inceledikten sonra kırmızı kartına başvurdu. CESAR MONTES ATILDI 90+1. dakikada Güney Afrika'nın kontra atağında Meksika'da Cesar Montes rakibini faulle durdurdu. Maçın hakemi doğrudan kırmızı kartına başvurdu. Meksika – Güney Afrika maçı Dünya Kupası tarihinde 3 kırmızı kart çıkan ilk açılış maçı oldu.