Trend Galeri Trend Spor Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

2026 Dünya Kupası heyecanı Meksika ile Güney Afrika arasındaki maçla birlikte başladı. Meksika forması giyen Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

Giriş Tarihi: 11.06.2026 23:29 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 00:17
Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası heyecanı başladı.

Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

Meksika ile Güney Afrika arasındaki müsabakayla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda ilk maç heyecanı yaşandı.

Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

Meksika forması giyen Julian Quinones, Güney Afrika maçıyla birlikte adını tarihe yazdı.

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Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

QUINONES AÇILIŞI YAPTI

Meksika forması giyen Julian Quinones, Güney Afrika maçının 9. dakikasında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

Julian Quinones, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda gol atma başarısı gösterdi.

Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

Bu golün ardından Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası'nda rakip fileleri havalandıran ilk isim oldu.

Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

DİREĞE TAKILDI

43. dakikada Meksika'da Julian Quinones yeni bir ilke imza attı.

Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

Julian Quinones'in direğe takılması sonucu 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez bir top direkten oyun alanına geri döndü.

Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

İLK KIRMIZI KART

50. dakikada Güney Afrika'da Sphephelo Sithole bir ilki başardı.

Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

Sphephelo Sithole, kaleciyle karşı karşıya kalan rakibine yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

Sphephelo Sithole, 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu.

Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

ZWANE KIRMIZI GÖRDÜ

84. dakikada Güney Afrika'da Themba Zwane topsuz alanda rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

Maçın hakemi pozisyonu VAR'da inceledikten sonra kırmızı kartına başvurdu.

Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

CESAR MONTES ATILDI

90+1. dakikada Güney Afrika'nın kontra atağında Meksika'da Cesar Montes rakibini faulle durdurdu.

Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

Maçın hakemi doğrudan kırmızı kartına başvurdu.

Julian Quinones, 2026 Dünya Kupası tarihine geçti! İlk kırmızı kart çıktı

Meksika – Güney Afrika maçı Dünya Kupası tarihinde 3 kırmızı kart çıkan ilk açılış maçı oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #MEKSİKA