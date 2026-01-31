Juventus eşleşmesi sonrası İtalya’da Galatasaray paniği! Cehennem benzetmesi

Taraftarla ilgili yorumlar, "Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca (gayriresmi kaynaklara göre) desibel rekorunu da ellerinde tutuyor: 131 desibel. Kıyas yapmak gerekirse, güçlü bir dört motorlu jet olan Airbus A380-800 bile biraz üzerinde 120 desibele çıkabiliyor; 130 desibelin üzerindeki gürültü ise insan kulağının acı eşiğini aşmak anlamına geliyor" şeklinde devam etti.