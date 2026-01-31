Juventus eşleşmesi sonrası İtalya’da Galatasaray paniği! Cehennem benzetmesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda İtalyan devi Juventus ile rakip oldu. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası İtalyan basını, Galatasaray'ı analiz etti. Cimbom'la ilgili Çizme'de cehennem benzetmesi yapılması dikkat çekti. İşte Galatasaray - Juventus eşleşmesine dair Tuttosport tarafından yapılan analiz... Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Rams Park'ın sponsorlar nedeniyle isim değiştirmesine rağmen Ali Sami Yen olarak anıldığı belirtildi. Inter ve Milan taraftarlarının, Giuseppe Meazza'yı San Siro olarak adlandırması örnek gösterildi. 'CEHENNEM OLARAK ANILMIŞTIR' Galatasaray taraftarının yarattığı atmosfere dair, 'Türk taraftarlar, ünlü sloganları 'Cehenneme hoş geldiniz' de dahil olmak üzere, kulakları sağır eden tezahüratlar yaparlar. Sonuçta Ali Sami Yen, her zaman 'Cehennem' olarak anılmıştır. Dante'nin Cehennem'i gibi bir atmosfer' ifadeleri kullanıldı. Taraftarla ilgili yorumlar, 'Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca (gayriresmi kaynaklara göre) desibel rekorunu da ellerinde tutuyor: 131 desibel. Kıyas yapmak gerekirse, güçlü bir dört motorlu jet olan Airbus A380-800 bile biraz üzerinde 120 desibele çıkabiliyor; 130 desibelin üzerindeki gürültü ise insan kulağının acı eşiğini aşmak anlamına geliyor' şeklinde devam etti. 'OSIMHEN PARLIYOR' Cimbom'un yıldızı Victor Osimhen'le ilgili, 'Afrika Kupası yarı finalinde penaltılarla acı bir eleme yaşayan eski Napolili Osimhen, gol yollarında parlıyor. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6 maçta 6 gol ve ligin ilk yarısında 13 maçta 7 gol attı. Bu arada, Fas'a uçarak Afrika kıtası ülkelerinin katıldığı turnuvada 6 maçta 4 gol attı. Toplamda 25 maçta 17 gol attı' denildi. Sarı-kırmızılıların bir diğer yıldızı Mauro Icardi ise, 'Osimhen'in yanında, Serie A'dan tanıdığımız bir başka isim, yaşına rağmen kalecileri delmeye devam eden Mauro Icardi yer alacak. Arjantinli oyuncu, şu ana kadar ligde 18 maçta 9 gol attı, ancak Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol atamadı' ifadeleriyle öne çıkarıldı. Osimhen ve Icardi'nin Spaletti'nin eski öğrencileri olmasına dair, 'İkisi de Juventus Teknik Direktörü Spalletti tarafından çalıştırıldı ve karışık duygular yaşadı. Mutluluk ve öfke. Osimhem'in arka arkaya attığı gollerle Spaletti, Napoli'de tarihi yeniden yazdı ve Maradona'nın zamanından beri görülmemiş olan şampiyonluğu geri getirdi' denildi. 'EN KÖTÜ ŞEKİLDE SONA ERDİ' Spaletti ile Icardi arasındaki ilişkiye dair, 'Buna karşılık, Icardi ve Spalletti'nin Inter'deki ilişkisi, mükemmel bir başlangıcın ardından en kötü şekilde sona erdi: kopuş ve ayrılık. Spaletti; eski eşi ve menajeri Wanda Nara'nın düşüncesiz açıklamaları nedeniyle kaptanlık bandını Icardi'den alıp Handanovic'e vermek zorunda kaldı' yorumunda bulunuldu. Galatasaray'ın kadrosunda çok sayıda eski Serie A oyuncusu olduğu belirtildi. Mario Lemina, Wilfried Singo, Lucas Torreira ve Noa Lang'ın geçmişte İtalya'da oynadığı vurgulandı. 'OKAN BURUK, GALATASARAY'IN EFSANESİ' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la ilgili, 'Teknik direktör Okan Buruk ise Galatasaray'ın efsanesi. Futbolcuğu döneminde 2001'den 2004'e kadar Inter'de oynadı' denildi. 'SANE'YE DİKKAT EDİN' Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane için, 'Almanya'da Senegalli bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen oyun kurucu Leroy Aziz Sane'ye dikkat edin. Eski Manchester City ve Bayern oyuncusu, saf yeteneği ile maçları değiştirme gücüne sahip' uyarısı yapıldı.