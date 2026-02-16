Juventus’ta Mauro Icardi gerçeği! Perde arkası ortaya çıktı

10 MİLYON EUROYA GELDİ

Barcelona altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Sampdoria, Inter ve PSG'de oynadı. Galatasaray, 2022-2023 sezonunda kiraladığı Arjantinli golcünün bonservisini bir sezon sonra 10 milyon euro karşılığında aldı.