Trend Galeri Trend Spor Juventus’ta Mauro Icardi gerçeği! Perde arkası ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ara transfer döneminde İtalyan devi Juventus ile anılmıştı. Arjantinli yıldızın transfer sürecinde yaşananlar ortaya çıktı.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 16.02.2026 18:09 Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 18:10
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ara transfer döneminde çok sayıda kulübün radarına gelmişti.

Mauro Icardi'nin anıldığı kulüpler arasında İtalyan temsilcisi Juventus da yer almıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin transfer sürecinde yaşananlar ortaya çıktı.

İTALYANLAR DUYURDU

Corriere dello Sport'un haberine göre; Juventus'un ara transfer döneminde Mauro Icardi'ye teklifte bulunduğu belirtildi.

Arjantinli santrforun, Juventus'tan gelen teklifi kabul etmeye yakın olduğu aktarıldı.

6 AYLIK SÖZLEŞME

Juventus'un Mauro Icardi'ye 6 aylık sözleşme teklif ettiği vurgulandı.

Sözleşmede Mauro Icardi'nin sezon sonuna kadar 10 gol atması ve Şampiyonlar Ligi bileti alması durumunda uzatma maddesinin yer aldığı belirtildi.

Juventus'un Mauro Icardi'ye 7 milyon euroluk maaş önerisinde bulunduğu ifade edildi.

DURSUN ÖZBEK REDDETTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sezon sonunda yapılacak başkanlık seçimi nedeniyle bu teklifi reddettiği belirtildi.

Dursun Özbek'in Mauro Icardi'yi takımda tutma kararı sonrası Juventus'un transferden çekildiği kaydedildi.

17 GOLE KATKI SAĞLADI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 33 karşılaşmada forma şansı buldu. Arjantinli santrfor, bu süreçte 15 gol attı ve 2 asist üretti.

32 yaşındaki golcünün mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Mauro Icardi, Galatasaray ile henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamadı.

10 MİLYON EUROYA GELDİ

Barcelona altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Sampdoria, Inter ve PSG'de oynadı. Galatasaray, 2022-2023 sezonunda kiraladığı Arjantinli golcünün bonservisini bir sezon sonra 10 milyon euro karşılığında aldı.

Arjantin Milli Takımı'nda 8 maça çıkan Mauro Icardi, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

32 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.