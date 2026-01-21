Trend Galeri Trend Spor Juventus’tan Youssef En Nesyri operasyonu! Fenerbahçe ile görüşülecek

Juventus’tan Youssef En Nesyri operasyonu! Fenerbahçe ile görüşülecek

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En Nesyri için Juventus'un harekete geçtiği öğrenildi. Serie A devinin, golcü oyuncu için Fenerbahçe ile görüşeceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 21.01.2026 18:24 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 18:25
Juventus’tan Youssef En Nesyri operasyonu! Fenerbahçe ile görüşülecek

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri'nin geleceği henüz netlik kazanmadı.

Juventus’tan Youssef En Nesyri operasyonu! Fenerbahçe ile görüşülecek

Sarı-lacivertlilerin yıldızına çok sayıda kulüp talip olurken, dikkat çeken bir gelişme yaşandığı öğrenildi.

Juventus’tan Youssef En Nesyri operasyonu! Fenerbahçe ile görüşülecek

Serie A devi Juventus'un, Youssef En Nesyri transferinde harekete geçme kararı aldığı aktarıldı.

Juventus’tan Youssef En Nesyri operasyonu! Fenerbahçe ile görüşülecek

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe ile Juventus'un Youssef En Nesyri transferi için bu akşam görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Juventus’tan Youssef En Nesyri operasyonu! Fenerbahçe ile görüşülecek

İtalyan devinin, Faslı santrforu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği kaydedildi.

Juventus’tan Youssef En Nesyri operasyonu! Fenerbahçe ile görüşülecek

Öte yandan Youssef En Nesyri'nin kişisel şartlarda Juventus ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Juventus’tan Youssef En Nesyri operasyonu! Fenerbahçe ile görüşülecek

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 25 maça çıktı. Yıldız santrfor, bu müsabakalarda 8 gol ile 1 asist üretti.

Juventus’tan Youssef En Nesyri operasyonu! Fenerbahçe ile görüşülecek

Youssef En Nesyri'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Juventus’tan Youssef En Nesyri operasyonu! Fenerbahçe ile görüşülecek

Faslı santrforun güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Juventus’tan Youssef En Nesyri operasyonu! Fenerbahçe ile görüşülecek

19.5 MİLYON EUROYA GELDİ

Malaga'da profesyonel olan Youssef En Nesyri daha sonra Leganes ve Sevilla'da oynadı. Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu başında 19 milyon 500 bin euroluk bedelle yıldız futbolcuyu renklerine bağladı.

Juventus’tan Youssef En Nesyri operasyonu! Fenerbahçe ile görüşülecek

Youssef En Nesyri, Fas Milli Takımı'nda 92 müsabakada süre aldı. 28 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 25 kez rakip fileleri havalandırdı.