Juventus’tan Youssef En Nesyri operasyonu! Fenerbahçe ile görüşülecek

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri'nin geleceği henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertlilerin yıldızına çok sayıda kulüp talip olurken, dikkat çeken bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Serie A devi Juventus'un, Youssef En Nesyri transferinde harekete geçme kararı aldığı aktarıldı. GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe ile Juventus'un Youssef En Nesyri transferi için bu akşam görüşme gerçekleştireceği belirtildi. İtalyan devinin, Faslı santrforu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği kaydedildi. Öte yandan Youssef En Nesyri'nin kişisel şartlarda Juventus ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti. 9 GOLE KATKI SAĞLADI Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 25 maça çıktı. Yıldız santrfor, bu müsabakalarda 8 gol ile 1 asist üretti. Youssef En Nesyri'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Faslı santrforun güncel piyasa değeri 22 milyon euro. 19.5 MİLYON EUROYA GELDİ Malaga'da profesyonel olan Youssef En Nesyri daha sonra Leganes ve Sevilla'da oynadı. Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu başında 19 milyon 500 bin euroluk bedelle yıldız futbolcuyu renklerine bağladı. Youssef En Nesyri, Fas Milli Takımı'nda 92 müsabakada süre aldı. 28 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 25 kez rakip fileleri havalandırdı.