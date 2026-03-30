Trend Galeri Trend Spor Kadıköy'e yıldız yağacak! Fenerbahçe'den 3 dev isme kanca...

Yeni sezonun kadrosunu şimdiden planlamaya başlayan Fenerbahçe, 3 yıldız savunmacıyı gözüne kestirdi. İşte sarı-lacivertlilerin öncelik verdiği isimler...

Giriş Tarihi: 30.03.2026 11:33
Bu sezon Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan arkasında kalan Fenerbahçe, kalan 7 haftada yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Milli ara sonrası derbiyle başlayacak olan sarı-lacivertliler, bir diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başladı.

TRANSFER OPERASYONU

Başkan Sadettin Saran ve kurmayları transfer operasyonuna başlarken, 3 yıldız ismi radarına aldığı ortaya çıktı. (Fanatik)

Kanarya cephesi, İngiliz ekiplerinin takibinde olan Oosterwolde'nin de satılması halinde savunma hattında oluşacak boşluk için kolları sıvadı.

LİSTE BAŞI SENESI

Fenerbahçe'nin stoperdeki liste başının Bournemouth forması giyen Marcos Senesi olduğu aktarıldı. Premier Lig ekibinin önerdiği sözleşme yenileme teklifini reddeden Arjantinli yıldız, sezon sonunda serbest kalacak.

BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Marcos Senesi'nin adı Chelsea, Barcelona, Juventus, Roma başta olmak üzere birçok devle anılırken, Beşiktaş'ın da devreye girdiği öne sürülüyor.

Sarı-lacivertlilerin oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ve şartlarını sorduğu belirtilirken, Senesi'nin Dünya Kupası'nın ardından geleceği hakkında karar vereceği kaydedildi.

DE VRIJ İDDİASI

Fenerbahçe'nin stoper adaylarından bir diğerinin ise Inter forması giyen Stefan de Vrij'ın olduğu iddia ediliyor.

Kontratı sona erecek olan Hollandalı savunmacı, 8 yılın ardından Inter'e veda edecek. De Vrij'ın maliyetinin daha düşük olması nedeniyle, diğer adaylara nazaran daha rahat bir transfer olduğu vurgulandı.

SKRINIAR İLE 5 SEZON OYNADILAR

34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar ile 5 sezon birlikte forma giymiş olması dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Jose Maria Gimenez için de harekete geçmesi bekleniyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Atletico Madrid'in yeni sezonda yapılanmaya gitmek istemesi nedeniyle elden çıkarmayı düşündüğü Gimenez için 10 milyon Euro istediği konuşuluyor.

Sarı-lacivertlilerin bu rakamı makul bulduğu ve sezon bitmeden izin alarak oyuncuyla görüşmelere başlayabileceği ifade edildi.