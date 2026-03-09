Trend Galeri Trend Spor Kayserispor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler

Kayserispor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Fırtına'da Fatih Tekke, mücadele öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Peki Kayserispor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 09.03.2026 08:11 Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 08:12
Kayserispor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, bu akşam Kayserispor'a konuk olacak. Mücadele saat 20.00'da başalayacak.

Kayserispor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği maçta Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

Kayserispor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Kayserispor karşılaşması öncesinde futbolcularına galibiyetin anahtarının yüksek konsantrasyon olduğunu vurguladı.

Kayserispor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler

Ligde son düzlüğe girilirken artık hataya yer olmadığının altını çizen 48 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle basit top kayıpları konusunda oyuncularını uyardığı öğrenildi.

Kayserispor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler

Bordo-mavili futbolculara kritik bir sürece girdiklerini ifade eden Tekke'nin, "Kayserispor'un bulunduğu konum itibarıyla zorlu bir maç bizi bekliyor" dediği öğrenildi.

Kayserispor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler

İki takım arasında ligdeki 58. mücadele öncesinde bordo-mavililerin 34 galibiyeti bulunurken Kayserispor ise 9 defa güldü. Fırtına'da sakatlığı bulunan Folcarelli ile Bouchouari eksik oyuncular…

Kayserispor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler

Kayserispor'da Carole, Kayra Cihan, Hosseini ve Yiğit Emre yaşadıkları sakatlıklar yüzünden karşılaşmada yer alamayacak.

Kayserispor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 4-0 kazanmıştı.

Kayserispor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

KAYSERİSPOR: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennasser, Benes, Makarov, Chalov, Mane, Cardoso.

Kayserispor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.