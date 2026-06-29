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Kenan Yıldız için çılgın transfer iddiası! Avrupa devinin ilk sırasında

A Milli Futbol Takımı'nın genç yeteneği Kenan Yıldız ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Genç hücumcuya, Avrupa devinin talip olduğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 29.06.2026 18:34 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 18:36