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Kenan Yıldız için çılgın transfer iddiası! Avrupa devinin ilk sırasında

A Milli Futbol Takımı'nın genç yeteneği Kenan Yıldız ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Genç hücumcuya, Avrupa devinin talip olduğu öne sürüldü.

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Giriş Tarihi: 29.06.2026 18:34 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 18:36
Kenan Yıldız için çılgın transfer iddiası! Avrupa devinin ilk sırasında

A Milli Futbol Takımı'nın genç oyuncusu Kenan Yıldız'ın Avrupa transfer piyasasında üst sıralarda yer aldığı öğrenildi.

Kenan Yıldız için çılgın transfer iddiası! Avrupa devinin ilk sırasında

Juventus forması giyen Kenan Yıldız'a Premier Lig devinin talip olduğu iddia edildi.

Kenan Yıldız için çılgın transfer iddiası! Avrupa devinin ilk sırasında

Kenan Yıldız'ın dev kulübün gözdesi haline geldiğini İngiliz basını duyurdu.

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Kenan Yıldız için çılgın transfer iddiası! Avrupa devinin ilk sırasında

KENAN YILDIZ'A ARSENAL TALİP

Mirror'ın haberine göre; Kenan Yıldız'ın Arsenal'ın transfer listesinde olduğu belirtildi.

Kenan Yıldız için çılgın transfer iddiası! Avrupa devinin ilk sırasında

Arsenal'ın Kenan Yıldız için harekete geçmeye hazırlandığı kaydedildi.

Kenan Yıldız için çılgın transfer iddiası! Avrupa devinin ilk sırasında

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Kenan Yıldız'ı en büyük hedef olarak belirlediği aktarıldı.

Kenan Yıldız için çılgın transfer iddiası! Avrupa devinin ilk sırasında

21 GOLE KATKI SAĞLADI

Kenan Yıldız, geride kalan sezonda Juventus'ta 47 maçta forma giydi ve 11 gol ile 10 asist üretti.

Kenan Yıldız için çılgın transfer iddiası! Avrupa devinin ilk sırasında

21 yaşındaki Kenan Yıldız'ın Juventus ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.

Kenan Yıldız için çılgın transfer iddiası! Avrupa devinin ilk sırasında

Genç hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kenan Yıldız için çılgın transfer iddiası! Avrupa devinin ilk sırasında

BEDELSİZ İMZA ATTI

SV Sallern altyapısında yetişen Kenan Yıldız daha sonra Regensburg altyapısı ve Bayern Münih altyapısında oynadı. Juventus, Kenan Yıldız'ı 2022-2023 sezonu başında bonservis bedeli ödemdeden transfer etti.

Kenan Yıldız için çılgın transfer iddiası! Avrupa devinin ilk sırasında

A Milli Futbol Takımı'nda 31 maça çıkan Kenan Yıldız, 5 gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #KENAN YILDIZ #JUVENTUS #ARSENAL