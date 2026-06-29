Kenan Yıldız için çılgın transfer iddiası! Avrupa devinin ilk sırasında

A Milli Futbol Takımı'nın genç oyuncusu Kenan Yıldız'ın Avrupa transfer piyasasında üst sıralarda yer aldığı öğrenildi. Juventus forması giyen Kenan Yıldız'a Premier Lig devinin talip olduğu iddia edildi. Kenan Yıldız'ın dev kulübün gözdesi haline geldiğini İngiliz basını duyurdu. KENAN YILDIZ'A ARSENAL TALİP Mirror'ın haberine göre; Kenan Yıldız'ın Arsenal'ın transfer listesinde olduğu belirtildi. Arsenal'ın Kenan Yıldız için harekete geçmeye hazırlandığı kaydedildi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Kenan Yıldız'ı en büyük hedef olarak belirlediği aktarıldı. 21 GOLE KATKI SAĞLADI Kenan Yıldız, geride kalan sezonda Juventus'ta 47 maçta forma giydi ve 11 gol ile 10 asist üretti. 21 yaşındaki Kenan Yıldız'ın Juventus ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. Genç hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor. BEDELSİZ İMZA ATTI SV Sallern altyapısında yetişen Kenan Yıldız daha sonra Regensburg altyapısı ve Bayern Münih altyapısında oynadı. Juventus, Kenan Yıldız'ı 2022-2023 sezonu başında bonservis bedeli ödemdeden transfer etti. A Milli Futbol Takımı'nda 31 maça çıkan Kenan Yıldız, 5 gol sevinci yaşadı.