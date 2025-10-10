Trend
Kenan Yıldız için eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi geldi! Premier Lig devi gemileri yaktı...
İtalya'da Juventus formasıyla top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız, ortaya koyduğu performansla diğer Avrupa devlerinin de dikkatini çekiyor. 20 yaşındaki yıldız için İngiltere Premier Lig devinin harekete geçtiği ifade edilirken, Türk futbol tarihi için rekor bir transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.10.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 15:03