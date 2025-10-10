Trend Galeri Trend Spor Kenan Yıldız için eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi geldi! Premier Lig devi gemileri yaktı...

Kenan Yıldız için eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi geldi! Premier Lig devi gemileri yaktı...

İtalya'da Juventus formasıyla top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız, ortaya koyduğu performansla diğer Avrupa devlerinin de dikkatini çekiyor. 20 yaşındaki yıldız için İngiltere Premier Lig devinin harekete geçtiği ifade edilirken, Türk futbol tarihi için rekor bir transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. İşte haberin detayları...

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 10.10.2025 14:59 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 15:03
Kenan Yıldız için eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi geldi! Premier Lig devi gemileri yaktı...

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, bu sezon performansıyla yine göz dolduruyor.

Kenan Yıldız için eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi geldi! Premier Lig devi gemileri yaktı...

Kenan Yıldız, İtalyan devinde ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelirken, taraftarın da sevgilisi haline geldi.

Kenan Yıldız için eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi geldi! Premier Lig devi gemileri yaktı...

20 yaşındaki yıldız futbolcu, başarılı form grafiğiyle İngiltere Premier Lig'in devlerinin de iştahını kabartıyor.

Kenan Yıldız için eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi geldi! Premier Lig devi gemileri yaktı...

MANU DEVREYE GİRDİ

Milli futbolcuya Arsenal ve Chelsea'nin ilgisi olduğu bilinirken Manchester United'ın da devreye girdiği aktarıldı.

Kenan Yıldız için eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi geldi! Premier Lig devi gemileri yaktı...

TEKLİF YAPILDI

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United, Kenan Yıldız için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Kenan Yıldız için eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi geldi! Premier Lig devi gemileri yaktı...

90 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Kırmızı Şeytanlar'ın milli futbolcu için 90 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

Kenan Yıldız için eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi geldi! Premier Lig devi gemileri yaktı...

BU SEZON PERFORMANSI

Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 12 karşılaşmaya çıkarken, bu mücadelelerde 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

Kenan Yıldız için eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi geldi! Premier Lig devi gemileri yaktı...

SÖZLEŞME DURUMU

Milli futbolcunun kulübü Juventus ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Kenan Yıldız için eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi geldi! Premier Lig devi gemileri yaktı...

PLATINI'DEN KENAN SÖZLERİ

Öte yandan Michel Platini, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kenan Yıldız için eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi geldi! Premier Lig devi gemileri yaktı...

Trento Spor Festivali'nde konuşan Platini, Kenan Yıldız'ın bir 10 numara olduğunu ve merkezde oynaması gerektiğini ifade etti.

Kenan Yıldız için eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi geldi! Premier Lig devi gemileri yaktı...

"O BİR 10 NUMARA"

Platini, "O bir 10 numara ve bence merkezde oynamalı. Motta ve Tudor'un onu neden kanatlarda oynattıklarını anlamıyorum.

Kenan Yıldız için eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi geldi! Premier Lig devi gemileri yaktı...

"KİMSE BENİ DİNLEMİYOR"

Ne yazık ki, günümüz futbolunda kaliteli oyuncuları kanatlara kaydırma eğilimi var, oysa daha merkezi pozisyonlarda oynamaları gerekir. Yıllardır bunu söylüyorum, ama kimse beni dinlemiyor." dedi.

Kenan Yıldız için eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi geldi! Premier Lig devi gemileri yaktı...

PİYASA DEĞERİ DEĞİŞTİ

Transfermarkt verilerine göre Kenan Yıldız'ın güncellenen piyasa değeri 90 milyon Euro olarak gösteriliyor.