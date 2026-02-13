Kenan Yıldız için uzaylı benzetmesi! İtalya’da gündem oldu

"SEMBOL OLARAK GELİYOR"

Kenan Yıldız'ın Inter deplasmanında kendini göstermek için her şeyi yapacağı ifade edildi: "Sırtında 10 numara ile Juventus'un sembolü olarak buraya geliyor. Kenan Yıldız, kendini göstermek ve tanıtmak için her şeyi yapacak."