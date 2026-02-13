Kenan Yıldız için uzaylı benzetmesi! İtalya’da gündem oldu

İtalya Serie A'da Inter, cumartesi günü Juventus'u konuk edecek. Dev karşılaşma öncesi Corriere dello Sport, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili bir haber yayınladı. Juventus'ta Inter maçındaki yükün Kenan Yıldız'ın omuzlarında yer aldığı ifadeleri kullanıldı. '10 NUMARASINA GÜVENİYOR' Juventus'un Inter deplasmanında Kenan Yıldız'a güvendiği belirtilirken, 'Juventus, San Siro'daki dev maçta 10 numarasına güveniyor' denildi. Kenan Yıldız'ın Juventus ile yeni sözleşme imzaladıktan sonra ilk maçına Inter karşısında çıkacağı aktarıldı. 'TÜRK MÜCEVHERİ' Juventus'un Inter ile deplasmanda oynayacağı maçla ilgili, 'Tüm gözler Kenan Yıldız'ın üzerinde, Türk mücevherinin özel şeyler sergilemesi bekleniyor' ifadeleri kullanıldı. Kenan Yıldız'ın Inter karşısında iz bırakmak istediği vurgulanırken, 'Bu, sözleşmesinin yenilenmesinden sonraki ilk büyük maç ve Alien (uzaylı) iz bırakmak niyetinde' denildi. 'SEMBOL OLARAK GELİYOR' Kenan Yıldız'ın Inter deplasmanında kendini göstermek için her şeyi yapacağı ifade edildi: 'Sırtında 10 numara ile Juventus'un sembolü olarak buraya geliyor. Kenan Yıldız, kendini göstermek ve tanıtmak için her şeyi yapacak.' Kenan Yıldız'ın 2024'te Inter ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil olduğu ve 2 gol attığı belirtildi. Öte yandan Kenan Yıldız'ın bu sezon yine Inter karşısında 1 gol ve 1 asist ürettiği belirtildi. Kenan Yıldız, bu sezon Juventus'ta 32 karşılaşmada forma şansı buldu. 20 yaşındaki sol kanat, bu süreçte 9 gol attı ve takım arkadaşlarına 8 asist yaptı. Kenan Yıldız'ın Juventus ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. 20 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 75 milyon euro.