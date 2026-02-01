Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı belli oldu

Serie A devi Juventus'ta gösterdiği performansla Avrupa'dan çok sayıda takımın yakın takibinde olan Kenan Yıldız'ın geleceğinin belli olduğu iddia edildi. Kenan Yıldız'ın geleceği konusundaki belirsizliğin sona erdiği ve anlaşma sağlandığı belirtildi. Milli futbolcu Kenan Yıldız ile Juventus arasında bir süredir sözleşme yenileme konusunda görüşmelerin sürdüğü biliniyordu. ANLAŞMA SAĞLANDI La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus'un Kenan Yıldız ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı belirtildi. Serie A devinin, Kenan Yıldız ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı aktarıldı. Kenan Yıldız'ın yeni anlaşma sonrası maaşına zam yapılacağı ve yıllık 6 milyon euro kazanacağı kaydedildi. 17 GOLE KATKI SAĞLADI Kenan Yıldız bu sezon 30 müsabakada forma şansı buldu. 20 yaşındaki sol kanat, bu mücadelelerde 9 gol ile 8 asist üretti. Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor. BEDAVAYA İMZA ATTI Regensburg altyapısında yetişen Kenan Yıldız daha sonra Bayern Münih altyapısında forma giydi. Juventus, 2022-2023 sezonu başında Kenan Yıldız'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı'nda 26 müsabakaya çıktı. 20 yaşındaki genç oyuncu, bu mücadelelerde 5 kez rakip fileleri havalandırdı.