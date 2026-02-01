Trend Galeri Trend Spor Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı belli oldu

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı belli oldu

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın geleceği merak edilirken flaş bir gelişme yaşandı. Genç yeteneğin imzayı atacağı öğrenildi.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 01.02.2026 18:28 Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:30
Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı belli oldu

Serie A devi Juventus'ta gösterdiği performansla Avrupa'dan çok sayıda takımın yakın takibinde olan Kenan Yıldız'ın geleceğinin belli olduğu iddia edildi.

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı belli oldu

Kenan Yıldız'ın geleceği konusundaki belirsizliğin sona erdiği ve anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı belli oldu

Milli futbolcu Kenan Yıldız ile Juventus arasında bir süredir sözleşme yenileme konusunda görüşmelerin sürdüğü biliniyordu.

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı belli oldu

ANLAŞMA SAĞLANDI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus'un Kenan Yıldız ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı belli oldu

Serie A devinin, Kenan Yıldız ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı aktarıldı.

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı belli oldu

Kenan Yıldız'ın yeni anlaşma sonrası maaşına zam yapılacağı ve yıllık 6 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı belli oldu

17 GOLE KATKI SAĞLADI

Kenan Yıldız bu sezon 30 müsabakada forma şansı buldu. 20 yaşındaki sol kanat, bu mücadelelerde 9 gol ile 8 asist üretti.

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı belli oldu

Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı belli oldu

BEDAVAYA İMZA ATTI

Regensburg altyapısında yetişen Kenan Yıldız daha sonra Bayern Münih altyapısında forma giydi. Juventus, 2022-2023 sezonu başında Kenan Yıldız'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı belli oldu

Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı'nda 26 müsabakaya çıktı. 20 yaşındaki genç oyuncu, bu mücadelelerde 5 kez rakip fileleri havalandırdı.