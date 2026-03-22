Kenan Yıldız, İtalya’da tarihe geçti! Bunu başaran ilk futbolcu oldu

Serie A'da Juventus, Sassuolo'yu konuk etti. Karşılaşmaya milli futbolcu Kenan Yıldız ilk 11'de başladı. Kenan Yıldız, Sassuolo maçında attığı golle birlikte adını tarihe yazdırdı. Juventus, Sassuolo karşısında 14. dakikada Kenan Yıldız'ın attığı golle birlikte 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 10 GOLE ULAŞTI Kenan Yıldız, Sassuolo maçında attığı golle bu sezon Serie A'daki gol sayısını 10'a yükseltti. 20 yaşındaki genç yetenek, bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı futbolcu unvanını ele geçirdi. Kenan Yıldız haricinde bu başarıya 6 İtalyan futbolcu ulaşmıştı. 10 ASİST YAPTI Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen Kenan Yıldız, İtalyan ekibinde 7'si Serie A'da olmak üzere toplamda bu sezon 10 asist üretti. Kenan Yıldız, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de 1 kez rakip fileleri havalandırdı. 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor. Kenan Yıldız'ın Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.