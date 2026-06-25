Kenan Yıldız’dan Can Uzun ve Galatasaray sözleri! ‘Benim için çok zordu’

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında ABD ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu. Herkesin çok üzgün olduğunu belirten Kenan Yıldız, 'Herkes çok üzgün. Futbol bu. Bazen istediğinizi sahaya yansıtsanız bile istediğinizi alamazsınız. Kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum' dedi. Tüm futbolcuların sevilmesi gerektiğini vurgulayan Kenan Yıldız, 'Halkımız beni daha çok sevsin, onu daha çok sevsin istemiyorum. Hepimiz ülkemiz için mücadele ediyoruz, hepimizi sevsinler' şeklinde konuştu. 'HAYALLER KURDURMAK İSTİYORUZ' Türkiye'de çocuklara hayal kurdurmak istediklerini belirten Kenan Yıldız, 'Gelecek için her şeyimizi vereceğiz. Türkiye'deki çocuklara ve halka hayaller kurdurmak istiyoruz. İki sene önce Avrupa Şampiyonası'nda en çok eleştirilenlerden biri bendim, futbolda çok fazla değişken var. Ben her zaman elimden geleni vermeye devam edeceğim' dedi. ABD maçına dair Kenan Yıldız, 'Her zaman sonuç değişebilir. Her iki maçta da çok iyi takımlarla karşılaştık ve çok üzücü sonuçlar elde ettik. ABD maçında başımızı dik tutacak bir sonuç almak istiyoruz' sözlerini dile getirdi. 'KAÇAN BİR FIRSAT OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM' Bireysel kariyeri ile ilgili Kenan Yıldız, 'Kariyerim açısından bunun kaçan bir fırsat olduğunu düşünmüyorum. Türkiye formasıyla gelecekte de turnuvalarda yer almak için elimden geleni yapacağım. Halkımızı gururlandırmak için çalışacağız' yorumunda bulundu. 'BAŞLANGIÇ BENİM İÇİN ÇOK ZORDU' ABD'nin ev sahibi avantajına dair Kenan Yıldız, 'Sakatlandığım için başlangıç benim için çok zordu. Fiziksel olarak yüzde yüzümü veremedim ama yarın halkımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. ABD taraftarından bahsettiniz, Galatasaray deplasmanından da hatırlıyorum, büyük taraftarların önünde oynamaya alışkınım' dedi. Gol atamamalarına dair soruya Kenan Yıldız, 'Bir hücum oyuncusu olarak, gol atamamış olmak tüm takım için üzücü. Yarın hücumda elimizden geleni yapacağız ve elbette gol atacağımızı düşünüyorum' cevabını verdi. 'SU MOLALARINI HİÇ DÜŞÜNMEDİM' Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan su molaları ile ilgili Kenan Yıldız, 'Şu ana kadar su molalarını hiç düşünmedim. Su molaları zaman zaman iyi olabiliyor. Her maç farklı yerde oynanıyor, hava çok sıcaksa mola iyi olabiliyor' şeklinde konuştu. 'KARARLAR PATRONUNDUR' Can Uzun ile ilgili soruya Kenan Yıldız, 'Can benim kardeşim gibi ama her zaman teknik direktörün kararlar. Ben de onun oynamasını çok isterim ama günün sonunda kararlar patronundur' cevabını verdi. Almanya Milli Takımı ile ilgili Kenan Yıldız, 'Harika bir takımlar, elbette içlerinde arkadaşlarım var. Onlara da başarılar diliyorum' açıklamasını yaptı.