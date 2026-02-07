Trend Galeri Trend Spor Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı! Herkesi geride bırakacak...

İtalya'da Juventus formasıyla ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren milli futbolcu Kenan Yıldız ile ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir kulübüyle sözleşme görüşmeleri yapan 20 yaşındaki yıldızın yeni maaşı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2026 14:31 Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 14:34
İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yıldız'ı Avrupa'nın birçok dev kulübü radarına alırken, İtalyan ekibindeki durumunu da yakından takip ediyor.

Juventus ise bu ilginin ardından Kenan Yıldız ile sözleşme yenilemek için bir süredir görüşmeler yürütüyordu.

Juventus ile Kenan Yıldız arasında yapılan uzun süreli görüşmelerdeki sıcak gelişmeyi Fabrizio Romano duyurdu.

YENİ SÖZLEŞMEDE ANLAŞILDI

Romano'nun haberine göre; Juventus ile milli futbolcu Kenan Yıldız arasındaki görüşmeler sonucunda yeni sözleşme için anlaşmaya varıldı.

4 YILLIK KONTRAT

Haberde, siyah-beyazlı takımın 20 yaşındaki yıldız oyuncuyla 4 yıllık yeni bir kontrat yapacağı ifade edildi.

EN YÜKSEK MAAŞI ALACAK

Öte yandan yapılacak zamla 6 milyon Euro alacak olan Kenan Yıldız'ın takımdaki en yüksek maaş alan futbolculardan biri olacağı belirtildi.

31 MAÇTA OYNADI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus forması ile tüm kulvarlarda 31 karşılaşmaya çıktı ve 2,472 dakika süre aldı.

PERFORMANSI

Milli futbolcu, bu süre zarfında rakip fileleri tam 9 kez havalandırırken, 8 de asist katkısı üretmeyi başardı.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYORDU

20 yaşındaki yıldız oyuncunun İtalyan temsilcisi ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihinde sona eriyordu.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Kenan Yıldız'ın güncellenen piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

SPALLETTI'DEN ÖVGÜ

Geçtiğimiz günlerde Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımında forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'a övgü yağdırmıştı.

"GERÇEK BİR VİZYONER"

Spalletti, Yıldız için "Bütün oyuncuları biraz evladım gibi görüyorum ama Kenan'ı gerçekten oğlum olarak görmek isterdim. Her açıdan mükemmel bir çocuk, gerçek bir vizyoner" ifadelerini kullanmıştı.