Trend Galeri Trend Spor Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası’nda oynayacak mı? Açıklama geldi...

Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası’nda oynayacak mı? Açıklama geldi...

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım antrenmanında sakatlık geçirmişti. Başarılı futbolcu, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 25.05.2026 13:49
Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası’nda oynayacak mı? Açıklama geldi...

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım antrenmanında yaşadığı sakatlığın ardından yaptığı açıklamada, kısa sürecek tedavi döneminin ardından Dünya Kupası hazırlıklarına devam edeceğini belirtti.

Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası’nda oynayacak mı? Açıklama geldi...

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor.

Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası’nda oynayacak mı? Açıklama geldi...

Cumartesi günü antrenmanda sakatlık yaşayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası’nda oynayacak mı? Açıklama geldi...

Aktürkoğlu, paylaşımında şu ifadelere ver verdi:

"Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğiz. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim."

#KEREM AKTÜRKOĞLU #DÜNYA KUPASI #FENERBAHÇE #A MİLLİ TAKIM