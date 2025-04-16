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Kerem Aktürkoğlu o alanda dünyada zirveye oturdu! Milli yıldız parlamaya devam ediyor...

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kariyerinde ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu kez performansıyla dünyada zirveye oturan futbolcu oldu. İşte milli yıldızın öne çıktığı istatistik...

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Giriş Tarihi: 16.04.2025 22:18 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 22:32
Kerem Aktürkoğlu o alanda dünyada zirveye oturdu! Milli yıldız parlamaya devam ediyor...

Kerem Aktürkoğlu, sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon Euro'ya Portekiz'in önde gelen ekiplerinden Benfica'ya transfer olmuştu.

Kerem Aktürkoğlu o alanda dünyada zirveye oturdu! Milli yıldız parlamaya devam ediyor...

26 yaşındaki kanat oyuncusu, kısa sürede gösterdiği performansla damga vurmayı başarmıştı.

Kerem Aktürkoğlu o alanda dünyada zirveye oturdu! Milli yıldız parlamaya devam ediyor...

Kerem, attığı goller ve verdiği gol paslarıyla takımının en önemli hücum silahı oldu.

Kerem Aktürkoğlu o alanda dünyada zirveye oturdu! Milli yıldız parlamaya devam ediyor...

ORKUN KÖKÇÜ İLE BİRLİKTE...

Kerem Aktürkoğlu ile beraber bir diğer milli yıldız Orkun Kökçü de Benfica'da forma giyiyor.

Kerem Aktürkoğlu o alanda dünyada zirveye oturdu! Milli yıldız parlamaya devam ediyor...

İki milli yıldız, ortaya koydukları futbolla sık sık Portekiz basınında yer alıyorlar.