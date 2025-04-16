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Kerem Aktürkoğlu o alanda dünyada zirveye oturdu! Milli yıldız parlamaya devam ediyor...
Kerem Aktürkoğlu o alanda dünyada zirveye oturdu! Milli yıldız parlamaya devam ediyor...
Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kariyerinde ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu kez performansıyla dünyada zirveye oturan futbolcu oldu. İşte milli yıldızın öne çıktığı istatistik...
Giriş Tarihi: 16.04.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 22:32