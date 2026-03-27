Kosova’da Vedat Muriqi’den Türkiye sözleri! ‘Zayıf noktalarını biliyoruz’

"ZAYIF NOKTALARINI BİLİYORUZ"

Türkiye'nin zayıf yönlerini bildiklerini belirten Vedat Muriqi, "Çok büyük bir desteğimiz olacak çünkü Türkiye'nin kalitesini biliyoruz, inanıyorum ki Slovakya'dan daha iyi bir takım ama biz de onların zayıf noktalarını biliyoruz. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız, bugün olduğu gibi mücadele edeceğiz ve taraftarın desteğiyle inanıyorum ki bizim için biraz daha kolay olacak" dedi.