Kosova’da Vedat Muriqi’den Türkiye sözleri! ‘Zayıf noktalarını biliyoruz’

Kosova Milli Takımı'nın golcü futbolcusu Vedat Muriqi, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Slovakya'yı elemelerini değerlendirdi. Play-off finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile rakip olan Kosova'nın yıldızı Vedat Muriqi dikkat çeken ifadeler kullandı. 'ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET' Slovakya deplasmanında 4-2 kazandıkları maçla ilgili Vedat Muriqi, 'Mutluyuz, mutluyuz. Normal olarak bir galibiyet ama çok önemli bir galibiyet. Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanından bizi destekleyen taraftarlarımız vardı, onlara çok çok çok teşekkür ediyorum, geldikleri için ayaklarına sağlık' dedi. Henüz bir başarı sağlamadıklarını vurgulayan Vedat Muriqi, 'Çok önemli bir galibiyetti, evet kutluyoruz, eğleniyoruz çünkü hak ettik ama henüz hiçbir şey değil, hiçbir şey başarmış değiliz. Dünya Kupası'na ulaşmak için, tarih yazmak için önümüzde küçük bir adım daha kaldı' şeklinde konuştu. 'HAYALİM DÜNYA KUPASI' Dünya Kupası'nda mücadele etmeyi hayal ettiğini belirten Vedat Muriqi, 'Her zaman söylemişimdir, bir futbolcu olarak hayalim ve kendi ülkesini temsil eden tüm futbolcuların zirvesi Dünya Kupası'nda yer almaktır. Bu yüzden umarım kişisel olarak bu hedefime ulaşırım ve sonrasında Kosova'nın dört bir yanındaki insanlara mutluluk veririz' ifadelerini kullandı. Türkiye maçında da destek beklediklerini vurgulayan Vedat Muriqi, 'Mutluyuz, tüm insanlar kutlasın çünkü bunu hak ettik. Kosova'ya, nerede olurlarsa olsunlar tüm Arnavutluk'a destekleri için çok teşekkür ediyorum ve Türkiye'ye karşı oynayacağımız son maçta da destek bekliyoruz' açıklamasını yaptı. 'ZAYIF NOKTALARINI BİLİYORUZ' Türkiye'nin zayıf yönlerini bildiklerini belirten Vedat Muriqi, 'Çok büyük bir desteğimiz olacak çünkü Türkiye'nin kalitesini biliyoruz, inanıyorum ki Slovakya'dan daha iyi bir takım ama biz de onların zayıf noktalarını biliyoruz. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız, bugün olduğu gibi mücadele edeceğiz ve taraftarın desteğiyle inanıyorum ki bizim için biraz daha kolay olacak' dedi. Kosova ile A Milli Futbol Takımı arasındaki mücadele 31 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak. KAZANAN DÜNYA KUPASI'NA Kosova ile Türkiye arasındaki play-off final maçını kazanan taraf 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Vedat Muriqi daha önce Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formaları giydi.