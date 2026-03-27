Kosova’dan Türkiye maçında tarihi prim! Başbakan açıkladı

FIFA Dünya Kupası play-off finalinde A Milli Futbol Takımı, Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kosova, FIFA Dünya Kupası play-off finali için tarihi bir prim belirledi. Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye maçı için belirledikleri primi duyurdu. SLOVAKYA'YI DEPLASMANDA YIKTILAR Kosova, FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Slovakya ile kozlarını paylaştı ve sahadan 4-3 galip ayrıldı. Kosova Milli Takımı, Slovakya galibiyeti ile birlikte 500 bin euroluk primin sahibi oldu. DEV MAÇ 31 MART'TA FIFA Dünya Kupası bileti alacak takımın belli olacağı Kosova – Türkiye mücadelesi 31 Mart Salı günü oynanacak. DEV PRİM KARARI Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye ile oynanacak müsabaka öncesi dev bir prim kararı aldı. Kosova'nın Türkiye'yi elemesi ve Dünya Kupası'na katılması durumunda futbolcular ile teknik ekibe 1 milyon euro prim verileceği açıklandı.