Kosova'dan Türkiye maçında tarihi prim! Başbakan açıkladı

Kosova’dan Türkiye maçında tarihi prim! Başbakan açıkladı

Kosova, Türkiye ile oynanacak FIFA Dünya Kupası play-off final maçına dev bir prim belirledi. Kosova Başbakanı Albin Kurti dev primi açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.03.2026 21:13
Kosova’dan Türkiye maçında tarihi prim! Başbakan açıkladı

FIFA Dünya Kupası play-off finalinde A Milli Futbol Takımı, Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kosova’dan Türkiye maçında tarihi prim! Başbakan açıkladı

Kosova, FIFA Dünya Kupası play-off finali için tarihi bir prim belirledi.

Kosova’dan Türkiye maçında tarihi prim! Başbakan açıkladı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye maçı için belirledikleri primi duyurdu.

Kosova’dan Türkiye maçında tarihi prim! Başbakan açıkladı

SLOVAKYA'YI DEPLASMANDA YIKTILAR

Kosova, FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Slovakya ile kozlarını paylaştı ve sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Kosova’dan Türkiye maçında tarihi prim! Başbakan açıkladı

Kosova Milli Takımı, Slovakya galibiyeti ile birlikte 500 bin euroluk primin sahibi oldu.

Kosova’dan Türkiye maçında tarihi prim! Başbakan açıkladı

DEV MAÇ 31 MART'TA

FIFA Dünya Kupası bileti alacak takımın belli olacağı Kosova – Türkiye mücadelesi 31 Mart Salı günü oynanacak.

Kosova’dan Türkiye maçında tarihi prim! Başbakan açıkladı

DEV PRİM KARARI

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye ile oynanacak müsabaka öncesi dev bir prim kararı aldı.

Kosova’dan Türkiye maçında tarihi prim! Başbakan açıkladı

Kosova'nın Türkiye'yi elemesi ve Dünya Kupası'na katılması durumunda futbolcular ile teknik ekibe 1 milyon euro prim verileceği açıklandı.