Trend Galeri Trend Spor KURA BUGÜN! Samsunspor’un rakibi kim olacak? Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi Son 16 rakibi açıklanıyor!

Tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'ne katılan Samsunspor, son 16 turuna yükseldi. Kura çekimi bugün saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek ve kırmızı-beyazlı ekibin rakibi belli olacak. Peki, Samsunspor'un rakibi kim olacak?

Giriş Tarihi: 27.02.2026 11:15
Tarihi bir başarıya imza atan Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Kura çekimi bugün Nyon'da yapılacak ve kırmızı-beyazlı ekibin rakibi belli olacak. Samsunspor'un olası rakipleri merak ediliyor.

SAMSUNSPOR SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

Tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'ne katılan Samsunspor, başarılı performansıyla son 16 turuna adını yazdırdı.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi, saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Kura sonucunda Samsunspor'un rakibi belli olacak.

SAMSUNSPOR'UN OLASI RAKİPLERİ

Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk veya İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano olacak. Kura çekimiyle birlikte kırmızı-beyazlı ekibin hangi takım ile eşleşeceği netleşecek.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 16 turunda ilk maçlar 12 Mart, rövanş ise 19 Mart'ta oynanacak.