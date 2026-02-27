Trend Galeri Trend Spor KURA BUGÜN! Samsunspor’un rakibi kim olacak? Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi Son 16 rakibi açıklanıyor!

Tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'ne katılan Samsunspor, son 16 turuna yükseldi. Kura çekimi bugün saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek ve kırmızı-beyazlı ekibin rakibi belli olacak. Peki, Samsunspor'un rakibi kim olacak?

Giriş Tarihi: 27.02.2026 11:15