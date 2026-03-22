Lale Orta’dan Asen Albayrak sözleri! ‘Kadın hakemlere şaşırmayı bırakın’

"O GÜN TÜRK FUTBOLU İÇİN MİLATTI"

O dönemde bir kadın hakemin en üst ligde maç yönetmesi Türk futbolu için nasıl bir kırılma noktasıydı?

Türkiye'de kadın hakemlik için "O gün" bir milat olmuştur. Bir elin parmaklarını geçmeyen hakem sayısı, o maçımdan sonra yüzlere, binlere ulaşmıştır. Hatta bir dönem "Yeterli kadın hakemimiz var" denilerek, kadın hakem adaylarını kurslara bile almadılar. Kadın hakem sayısı ve kalitesi bugünkü noktasındaysa, başlangıcı o günler olmuştur.

İlk Süper Lig maçınıza atandığınız günü hatırladığınızda aklınıza gelen ilk duygu ne oluyor?

Gurur, sorumluluk, çok çalışmak ve başarı. Süper Lig'de hakem olarak görev almam o günün koşullarında ve anlayışında tam 9 yılımı aldı. O sürede Birinci Lig'in şampiyonluk ve düşme potasındaki çok önemli maçlarında görev aldım. Bu kez medyada beni destekleyen farklı tartışmalar başlatıldı. Başarılı performansım, "Neden Süper Lig'de görev alamadığımı" sorgulattı. "Lale Orta'ya neden Süper Lig'de maç vermiyorsunuz" diye manşetler atıldı. Süper Lig'deki hakem olarak yönettiğim ilk maçımda çok başarılı bir performans sergiledim ve hem takımların hem de kamuoyunun takdirini bir kez daha perçinlemiş oldum.