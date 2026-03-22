Lale Orta’dan Asen Albayrak sözleri! ‘Kadın hakemlere şaşırmayı bırakın’

"CÜNEYT TANMAN 'İTİRAZ İSTEMİYORUM' DEMİŞTİ"
İlk maçınızı yönettiğinizde saha içinde futbolculardan, teknik adamlardan veya tribünlerden nasıl tepkiler almıştınız?
Galatasaray-Sarıyer maçımda Galatasaray kaptanı Sayın Cüneyt Tanman, futbolcu arkadaşlarına dönerek, "Sahada kimseden itiraz istemiyorum" demişti. Tribünlerden ve teknik görevlilerden de olumsuz hiçbir tepki almamıştım. Yalnızca medyada bir hafta süren tartışma yaşanmıştı. Bazı spor yazarları, "Dünyanın neresinde kadın hakem görüldü" diye yazarken, bazı spor yazarları da "Dünyanın hiçbir yerinde görülmesine gerek yok, biz ilk kez yaptık. Hakemin cinsiyetine değil, başarılı olup olmadığına, bu işi yapıp yapamayacağına bakalım" diye yazdı.
Kadın hakemlere bir tavsiye vermek isteseniz ne söylersiniz?
Yılmasınlar, çok çalışsınlar, kural bilgilerini hep üst düzeyde tutsunlar. Fiziksel, zihinsel ve mental olarak her zaman hazır olsunlar. Yaptıkları işten keyif alsınlar ve uluslararası başarıları hedeflesinler.
"KOSECKI'NİN ELİNİ TUTMAM FOTOROMAN GİBİ OLMUŞTU"
Hakemlik kariyerinizde, "Bu anı hiç unutmam" dediğiniz bir saha içi-saha dışı hatıra var mı?
2005 yılında "UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final" maçını yardımcı hakem arkadaşlarım Seçim Demirel ve Kadriye Gökçek'le birlikte yönettik. Bu maçın her anı benim için unutulmazdı çünkü UEFA ve FIFA'nın düzenlediği bir organizasyonda final maçını yöneten ilk Türk hakem olmuştum. 1991'de Çin'de ilk kez düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası finallerine ismen ve resmen davet edilmeme rağmen, dönemin MHK Başkanı, kendisi tarafından engellendiğimi yıllar sonra itiraf etti. Bu haksızlığı unutmam mümkün değil. Saha içinden de bir örnek vermek gerekirse; F.Bahçe-G.Saray maçında yardımcı hakemdim. Galatasaraylı Kosecki, sakatlanıp oyun alanı dışına çıkmıştı. Oyuna hakemin izni olmadan girmesin diye kolumu uzatıp beklemesini söyledim. O anda elimi tuttu ve bırakmadı. Maç da devam ediyor. O anda fotoğraflarımız çekilmiş ve fotoroman haline getirilmişti. O an yaşadığım şaşkınlığı unutamam.