Trend Galeri Trend Spor Lazio’dan Matteo Guendouzi için olay açıklama! ‘Tam bir baş belasıydı’

Lazio’dan Matteo Guendouzi için olay açıklama! ‘Tam bir baş belasıydı’

Lazio Sportif Direktörü Angelo Mariano Fabiani, Fenerbahçe'ye transfer olan Matteo Guendouzi için konuştu. Mariano Fabiani, Fransız orta saha için olay ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 07.02.2026 18:40 Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 18:41
Fenerbahçe, ara transfer ve tescil döneminde Lazio forması giyen Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertliler, 28 milyon euro bonservis bedeli ödediği Fransız oyuncu ile 2030'a kadar sözleşme imzaladı.

Lazio Sportif Direktörü Angelo Mariano Fabiani, ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Matteo Guendouzi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU BİR GÖRÜŞ MESELESİ"

Matteo Guendouzi'nin yerinin doldurulup doldurulamadığına dair soruya Angelo Mariano Fabiani, "Guendouzi'nin yeri doldurulmadı mı? Bu bir görüş meselesi. Neler olacağı sahada ortaya çıkacak" cevabını verdi.

Angelo Mariano Fabiani, Matteo Guendouzi ile Lazio'da mükemmel bir ilişkisi olduğunu söyledi.

Lazio'da Matteo Guendouzi'nin tam bir baş belası olduğunu vurgulayan Angelo Mariano Fabiani, "Lazio'da ise gerçekte o tam bir baş belasıydı; kırmızı kart görüyor, istediğini yapıyordu. Bu objektiflik değil" sözlerini dile getirdi.

Angelo Mariano Fabiani, Matteo Guendouzi'nin ayrılık kararını kendisinin aldığını belirtti.

"AYRILIĞI KENDİSİ İSTEDİ"

Lazio Sportif Direktörü konuya dair açıklamasında, "Guendouzi ayrıldı çünkü bu kararı verdi, bunu istedi. Ben kimseye engel olmuyorum" şeklinde konuştu.

1 GOL SEVİNCİ YAŞADI

Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'de 6 maçta forma şansı buldu. Fransız orta saha, bu süreçte 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

26 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

Matteo Guendouzi, Fransa Milli Takımı'nda 14 maçta süre aldı ve 2 gol sevinci yaşadı.