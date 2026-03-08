Leroy Sane, Beşiktaş derbisinde atıldı! Almanya’da gündem oldu: Utanç verici

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Leroy Sane, Beşiktaş ile oynanan maçta ikinci yarının başında kırmızı kartla cezalandırıldı. Alman basını, Leroy Sane'nin gördüğü kırmızı kartla ilgili çarpıcı haberlere imza attı. Leroy Sane için yapılan haberlerde, galibiyet golündeki asistine de vurguda bulunuldu. 'UTANÇ VERİCİ ŞEKİLDE SONA ERDİ' Alman basınından Spox'ta yer alan haberde, 'Galibiyet golünün asistini yapmış olsa da, İstanbul derbisi Leroy Sane için utanç verici bir şekilde sona erdi' denildi. Sport 1'in haberinde, 'Leroy Sane için acı bir akşam: Alman forvet, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yendiği İstanbul derbisinde kırmızı kart gördü' ifadeleri kullanıldı. GOAL Almanya'da yer alan haberde Leroy Sane için şu yorumda bulunuldu: 'Leroy Sane, İstanbul derbisinde istemeden de olsa ilgi odağı oldu. Dikkatsiz bir faulün ardından kırmızı kart gördü.' TPS'in haberinde Leroy Sane ile ilgili, 'Sane, derbi maçında kırmızı kart gördü ve başı öne eğik bir şekilde sahayı terk etti' denildi. İLK KEZ KIRMIZI GÖRDÜ Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartla kariyerinde bir ilki yaşadı. Cimbom'un yıldız futbolcusu, profesyonel futbol kariyerinde ilk kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Leroy Sane, Galatasaray'a galibiyeti getiren Victor Osimhen'in golünde asisti yapan isim oldu.