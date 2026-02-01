Trend Galeri Trend Spor Levent Tüzemen: Lionel Messi, Galatasaray’a önerildi! 12 maçlık plan

SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, A Spor canlı yayınında Galatasaray maçını değerlendirdi. Levent Tüzemen, Lionel Messi'nin Galatasaray'a önerildiğini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 01.02.2026 23:51 Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 23:52
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor karşısında 4-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'ın galibiyetinin ardından Levent Tüzemen dikkat çeken yorumlarda bulundu.

SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, A Spor canlı yayınında Lionel Messi'nin Galatasaray'a önerildiğini dile getirdi.

"MESSI AYARLAMAK İSTEDİLER"

Lionel Messi'nin sarı-kırmızılılara önerildiğini belirten Levent Tüzemen, "Yönetim de doğruladı. Galatasaray'a ABD'den Lionel Messi ayarlamak istediler. Çok net" dedi.

Lionel Messi'nin Dünya Kupası öncesi sakatlık yaşamak istemediğini dile getiren Levent Tüzemen şu ifadeleri kullandı:

"Messi diyor ki 'Amerikan Ligi'nde oynarsam, bana çok geliyor burada, sakat gitmek istemiyorum Dünya Kupası'na'. Al Hilal teklif yapıyor, gitmedi. Tarihi de var, 26 Ocak'ta söylemişim. Messi gelse 1 milyon kişi gider havalimanına."

"İSTANBUL'DA OYNAMAK KAYDIYLA…"

Messi'nin sadece İstanbul'daki maçlarda oynamak istediğini belirten Levent Tüzemen, "Messi, İstanbul'da oynamak kaydıyla gelirim demiş. 12 maç, İstanbul'da oynamak için. Gelen bilgiyi söylüyorum. Deplasmana gitmemek kaydıyla" ifadelerini kullandı.

4 aylık bir proje olduğunu vurgulayan Levent Tüzemen, "Bu bir tekliftir. Böyle bir şey de gündeme gelmiş, 4 aylık bir proje bu" dedi.

Levent Tüzemen son olarak şu sözleri dile getirdi: "Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde oynarsa, Messi için dedikleri 12 maçtan 1'i bu final."

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Lionel Messi'nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'de sona erecek.

38 yaşındaki yıldız daha önce Barcelona ve PSG formaları giydi.