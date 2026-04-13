Levent Tüzemen, Okan Buruk’a patladı! ‘Dursun Özbek gerekli konuşmaları yapmalı’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile iç sahada oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin galip geldiği haftada zirve yarışında puan farkı 2'ye indi. Galatasaray'ın beraberliğini SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk değerlendirdi. Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İşte SABAH Spor yazarlarının Galatasaray – Kocaelispor maçı değerlendirmeleri... BÜLENT TİMURLENK: BURUK'UN ESERİ Kazandığı Göztepe maçının ardından 'İlk yarıda bize yapılanları unutmadık, rövanşı alacağız, farklı kazanmak için sahaya çıkacağız' diyen Okan Buruk, 4 gün sonra oynayacağı karşılaşmanın dinamitinin fitilini uzun tutmuştu. Dün stada gelen, ekran başındaki Galatasaray taraftarı da takımından hocasının sözlerinin altını doldurmasını bekliyordu. Oyun daha ilk çeyrekten sıkıntılı başladı. Sallai sol kanatta işlemiyor, Barış da en uçta olduğundan takım hücumda Leroy Sane'nin ayağına bakıyordu. İlkay, Sane'ye uzak Sara da sol içe yerleşince ortaya 336 pas yapan, ayaklarında pranga varmışçasına yavaş bir Galatasaray ortaya çıktı. Risk almıyor demek, üretememek de demek aslında. Jakobs'un adrese teslim ortası, Sane'nin kafası tabelayı kurtardı ama oyun soru işaretleriyle doluydu. Devrede Sallai kenara gelmeli, Barış kanada Icardi santrforla ile devam etmeliydiler. Okan Buruk bir kez daha hamlesiz başladı ikinci yarıya. Oysa ki takımı Göztepe deplasmanındaki ikinci 45'te sadece bir kez ceza sahasına girmiş, Lemina'nın golü takımı ayakta tutmuştu. Kocaeli oyunu aldı ve gol geliyorum dakikalarında Okan Buruk da golü taraftarlar gibi izledi. Aradaki tek fark taraftarın kombineye tonla para verip, Buruk'un kulübede milyonlar kazanması. 1-0 önde olduğu maçta 2'yi bulması gerekirken oyuna bek alan ve hâlâ Yunus ısrarını sürdüren bir teknik adam kendisi... Puan kaybı bağıra bağıra geldi bu maçta... Sorumlusu da Okan Buruk'tur. Bir haftada 5 puan kayıpla peşindekileri umutlandırması bir kenara, oynattığı kötü futbol hiç de öyle 'Mayıslar bizimdir' futbolu değil. Mayıslar onun değilse, Haziran zaten hiç değil... LEVENT TÜZEMEN: BAŞKAN, BURUK'LA GÖRÜŞMELİ G.Saray, hocası Okan Buruk'un gereksiz yere yarattığı Kocaeli gerginliği nedeniyle şampiyonluk yolunda çok önemli bir yara aldı. Göztepe galibiyetinden sonra Kocaeli'ye karşı intikam meşaleleri yakan Okan Buruk yüzünden G.Saray ağır bir bedel ödedi. Bir teknik adam, rakibi için böyle bir sorumsuz açıklama yapar mı? Kocaelili oyuncular, maç boyu hırslı oynadılar, G.Saray'a pozisyon vermemek için canlarını dişlerine taktılar. Ayrıca Okan hocanın sanki maçı kazanmış gibi İlkay-Sara ikilisi ile orta sahayı kurması, G.Saray'ın pozisyon üretmesini engelledi. Jakobs'un mükemmel ortası ile Sane'nin attığı gol dışında akılda kalan Sara'nın iki pozisyonu var. Çünkü Barış, santrforda verimli olamadı, Okan hoca hızından, gücünden ve çabukluğundan faydalanmak için Barış'ı kanatta bile oynatmayı düşünmedi. İlkay'ın orta sahada oyundan düştüğünü görmesine rağmen Lemina'yı oyuna çok geç aldı. Zaten Lemina ilk 11'de başlamalıydı. Okan hoca öyle bir zihinsel dağınıklık yaşıyor ki takımına ve oyuna odaklanacağına rakipleri ile uğraşmayı kendine hedef olarak kabul ediyor. Liverpool'a karşı İstanbul'daki iki maçta 1-0'lık skoru koruyabilecek oyunu sergileyen bir G.Saray, hocasının dağınıklığı nedeniyle Kocaeli önünde 1-0 öne geçmesine rağmen skoru maalesef koruyamadı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'u karşısına alıp gerekli konuşmaları yapmalı. Eğer zihinsel olarak hazır değilse çözüm üretmeli.