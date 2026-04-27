Levent Tüzemen’den Barış Alper Yılmaz’a Cristiano Ronaldo benzetmesi! "Kerem Aktürkoğlu 'Fenerbahçeli olacağım' demeye getirdi"

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla geçti. Sarı-kırmızılıların zaferini değerlendiren Levent Tüzemen, Barış Alper Yılmaz için Cristiano Ronaldo benzetmesinde bulundu.

Giriş Tarihi: 27.04.2026 17:41 Güncelleme Tarihi: 27.04.2026 17:43
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldi ve şampiyonluk yarışında büyük bir avantajın sahibi oldu.

SABAH Spor yazarlarından Levent Tüzemen, Libero TV YouTube kanalında Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki galibiyetini değerlendirdi.

Levent Tüzemen'in Barış Alper Yılmaz için yaptığı Cristiano Ronaldo benzetmesi dikkat çekti.

"GALİBİYETİN MİMARI OSIMHEN"

Galibiyetin mimarı olarak Osimhen'i gösteren Levent Tüzemen, "Eğri oturacağız, doğru konuşacağız. Bu galibiyetin en büyük mimarı Victor Osimhen. Takımın ruhunu değiştirdi. Okan hocanın yüzünde güller açtı Osimhen oynadığı için" dedi.

Osimhen'in maç içindeki hareketliliğine parantez açan Levent Tüzemen, "Köşede var iki pozisyon Osimhen, golde var Osimhen. Bir kafa vurdu, Sane'ye bıraksa gol. Osimhen için 'Galatasaray'ın ruhu, kalbi' ne dersen de" sözlerini dile getirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı Kerem Aktürkoğlu'nun kullanmak istemesi ile ilgili Levent Tüzemen, "Kerem o penaltıyı neden istedi biliyor musun? 'Ben gittim Galatasaray'dan, Fenerbahçe'ye geldim. Bu statta, bu seyircinin önünde golü atacağım' diye geldi. 'Fenerbahçeli olacağım' demeye getirdi işi. Fakat Talisca ne olduysa o topu bırakmadı, ilginçtir" ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz'ın fiziği ile ilgili Levent Tüzemen, "Barış Alper Yılmaz gördün ne vücut yapmış değil mi? Ben o vücudu bir kişide görmüştüm. Cristiano Ronaldo'da görmüştüm daha önce. Bir de Mario Balotelli yapmıştı. Adamın içinden terminatör çıkmış, olacak şey değil" dedi.

Barış Alper Yılmaz'ın sezon başında yaşadığı sürece değinen Levent Tüzemen, "Sezon başında Dursun Özbek ve Okan Buruk eğer bu ilişkiyi doğru yönetmeselerdi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı kaybetmişti" şeklinde konuştu.

27 GOLE KATKI SAĞLADI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray'da 47 müsabakada şans buldu. Milli oyuncu, bu süreçte 12 gol ve 15 asist üretti.

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

İşte Levent Tüzemen'in Libero TV YouTube kanalındaki yorumlarının tamamı…

