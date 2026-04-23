Levent Tüzemen'den Galatasaray'ın Gençlerbirliği mağlubiyeti için bomba sözler! "Tam bir rezalet"

ATV ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar evinde 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu karşılaşmayı kaleme aldı. İşte dikkat çeken ifadeler...

Giriş Tarihi: 23.04.2026 07:27
Levent Tüzemen’den Galatasaray’ın Gençlerbirliği mağlubiyeti için bomba sözler! Tam bir rezalet

Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde turunda veda etti.

Levent Tüzemen’den Galatasaray’ın Gençlerbirliği mağlubiyeti için bomba sözler! Tam bir rezalet

SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu, sarı-kırmızılıların elenmesi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Levent Tüzemen’den Galatasaray’ın Gençlerbirliği mağlubiyeti için bomba sözler! Tam bir rezalet

BÜLENT TİMURLENK: "AÇIKLAMASI YOK"

Fenerbahçe derbi öncesi kupada aslarıyla sahaya çıkarken, Okan Buruk'un 4 gün önce deplasmanda devirdiği Gençlerbirliği karşısına as kadroda iki isimle başlamasının mantıklı bir açıklaması var ama bu 11'in ve kenardan gelenlerin 90 dakika oynadığı futbolun açıklaması yok.

Levent Tüzemen’den Galatasaray’ın Gençlerbirliği mağlubiyeti için bomba sözler! Tam bir rezalet

G.Saray'da az kazanan yok, en çok kazananları da dahil dün taraftarı önünde oynadıkları ilk yarıda sadece 4 hücum geliştirip kaleye isabetli şut çekemeyen futbolcuların ve Okan Buruk'un İtalya'da şampiyonluğa koşan İnter'in kupada elediği maçın en azından özetini seyredip aynanın karşısına geçmeleri lazım.

Levent Tüzemen’den Galatasaray’ın Gençlerbirliği mağlubiyeti için bomba sözler! Tam bir rezalet

Volkan Demirel'in takımı bir geçiş hücumu bir de Günay'ın hediyesiyle tabelada ikiyi bulurken, iş yapan ve yapabilecek adamı Sane'yi oyundan alan, prensi Yunus'a yine sarılan Okan Buruk bu takımı yarı final bileti için hazırlamamış…

Levent Tüzemen’den Galatasaray’ın Gençlerbirliği mağlubiyeti için bomba sözler! Tam bir rezalet

"FUTBOL AYAKLAR KADAR BEYİNLE DE OYNANIR"

Süper Kupa'da varlık gösteremeden F.Bahçe'ye kaybedip bir de kupadan elendiğinizde pazar günü stres altında olan mutlak kazanması gereken rakibiniz mi olur yoksa siz mi? Futbol ayaklar kadar beyinle de oynanır

Levent Tüzemen’den Galatasaray’ın Gençlerbirliği mağlubiyeti için bomba sözler! Tam bir rezalet

"LAÇKALIK DA BİR YERE KADAR"

Ahmed Kutucu bu organını kullanmayıp kendini Messi sanıp 3 kişinin arasına dalıp kaptırınca G.Saray'ın yediği ilk gole, maçlardan sonra medyaya 'deli yürek' konuşan Günay da elindeki topa sahip çıkamayıp kupaya vedaya sebep oldu. Sebep-sonuç ilişkisinden dolayı sezon bittiğinde gidecek çok daha fazlası var bu takımda… Laçkalık da bir yere kadar!

Levent Tüzemen’den Galatasaray’ın Gençlerbirliği mağlubiyeti için bomba sözler! Tam bir rezalet

MUSTAFA ÇULCU: "G.BİRLİĞİ HAK EDEN TARAFTI"

Gençlerbirliği galibiyeti hak eden taraftı. Fazla rotasyon, rahatlık ve rakibi hafife almak G.Saray'a pahalıya mal oldu. Oğuzhan Aksu, 32 yaşında Mersin ili hakemi. Son derece atletik ama bu seviye maçlar için henüz kabul gören kalitede değil. Zamana ve tecrübeye ihtiyacı var. Özellikle ilk bölümde verdiği kararları tepki çekti.

Levent Tüzemen’den Galatasaray’ın Gençlerbirliği mağlubiyeti için bomba sözler! Tam bir rezalet

Lemina'ya verdiği sarı muhtemelen kulağına üflendi, ilk yarıyı 3 sarı, 13 faulle tamamladı. 47'de Ahmed'in kontrolsüz faulünde Oğulcan'a sarı kartı atladı. 55'te Lang Oğulcan mücadelesinde G.Saray penaltı bekledi, devam kararı doğru. 66'da ısınırken saha kenarından oyuna sözlü müdahalede bulunan Osimhen'e etkili ikazı yerinde ve doğruydu.

Levent Tüzemen’den Galatasaray’ın Gençlerbirliği mağlubiyeti için bomba sözler! Tam bir rezalet

"AKSU, EZİLMEDEN ÇIKTI"

72'de Nhaga'nın şutu kaleciden döndü, tamamlayan Singo açık ofsaytı, gol iptali doğru. 77'de Oğulcan'ın ceza alanı ön çizgisine çok yakın yerde Barış Alper'e yaptığı net faulü atladı. 90+6'da Diabate, Osimhen'in yüzüne net bir faul yaptı.

Levent Tüzemen’den Galatasaray’ın Gençlerbirliği mağlubiyeti için bomba sözler! Tam bir rezalet

Hakem vermeyince Osimhen çıldırdı, son düdükten sonra hakeme tepki verince sarı gördü. Yukarıda yazdığım bazı hatalarına rağmen Galatasaray'ın kendi sahasında elendiği bu zorlu kupa maçından 6 sarı, 21 faul ile majör hata yapmadan ezilmeden iyi çıktı.

Levent Tüzemen’den Galatasaray’ın Gençlerbirliği mağlubiyeti için bomba sözler! Tam bir rezalet

LEVENT TÜZEMEN: "GÜLME KOMŞUNA GELİR BAŞINA"

'Gülme komşuna gelir başına' sözü G.Saray adına gerçek oldu. Volkan Demirel ve öğrencilerini, ortaya koydukları karakterli oyundan dolayı kutluyorum. Mücadeleleri, coşkuları, inanmışlıkları üst düzeydeydi ve G.Birliği turu hak ederek geçti

Levent Tüzemen’den Galatasaray’ın Gençlerbirliği mağlubiyeti için bomba sözler! Tam bir rezalet

"TAM BİR REZALET VE FİYASKODUR"

"Bu elenme Okan Buruk ve öğrencileri adına, tam bir rezalet ve fiyaskodur. Futbolda nasıl olsa kazanırım şeklinde garanti bir anlayış yoktur. G.Saray'ın rotasyonlu ama pahalı kadrosu, mütevazi kadrosu olan rakibine karşı direnemedi. Konya'da kupaya veda eden F.Bahçeli futbolcular, belki ağır eleştirildiler ve İstanbul'a üzgün döndüler."

Levent Tüzemen’den Galatasaray’ın Gençlerbirliği mağlubiyeti için bomba sözler! Tam bir rezalet

Galatasaray, G.Birliği'ne elenerek kendini üzüntünün içine iterken F.Bahçeli oyuncuların ayağa kalkmasını sağlamıştır. Sezon başından beri eleştirilere tepki koyan, burnundan kıl aldırmayan Okan Buruk'un fantezi kadroları yüzünden G.Saray, pahalı kadrosuyla bu sezon tam 19 puan kaybetti, Türkiye Kupası'nı alacağı dönemde çeyrek finalde veda etti.

Levent Tüzemen’den Galatasaray’ın Gençlerbirliği mağlubiyeti için bomba sözler! Tam bir rezalet

Derbiye hazırlanırken yönetim, oyunculara büyük destek olmalı. Ayrıca geçen sene F.Bahçe'nin Kadıköy'de elendiği maçta ve kupanın kazanılmasında büyük rol oynayan kaleci Günay'a yapılan ıslıkları saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü Günay, bunları hak etmiyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
