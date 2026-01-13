Levent Tüzemen’den kriz cevabı! ‘Okan Buruk’a iftira atmayın’

Kaybetmenin de bir adabı vardır. Sadece skor olarak değil oyun ve mücadele olarak da kaybetti. Yıllardır kupa kazanmakta zorlanan F.Bahçe'nin, Süper Kupa'ya daha çok motive olduğunu sahada gördük. Okan Buruk ve öğrencileri ile yönetim, Kemerburgaz'da bir araya gelip yeniden kenetlenmeli. Çünkü geriye dönüp bakmanın faydası yok.