Levent Tüzemen’den Mauro Icardi çıkışı! ‘Okan Buruk’tan özür dilemeli’

Galatasaray'ın gündemini SABAH Spor yazarlarından Levent Tüzemen değerlendirdi. Levent Tüzemen, Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 23.03.2026 07:01
Levent Tüzemen’den Mauro Icardi çıkışı! ‘Okan Buruk’tan özür dilemeli’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. Sarı-kırmızılı takımda yaşanan son gelişmeleri Levent Tüzemen mercek altına aldı.

Levent Tüzemen’den Mauro Icardi çıkışı! ‘Okan Buruk’tan özür dilemeli’

Levent Tüzemen, Mauro Icardi'nin Okan Buruk'tan özür dilemesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan Victor Osimhen'in sakatlığı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Levent Tüzemen’den Mauro Icardi çıkışı! ‘Okan Buruk’tan özür dilemeli’

Osimhen'in, ülkesi Nijerya'daki açıklamaları için yorumunuz nedir? Bu, Galatasaray Sağlık Heyeti'ni camia önünde zor durumda bırakır mı?

Galatasaray, Osimhen'e göre oynamaya alıştı. Futbolda atan ile tutanın önemli olduğunu Galatasaray'da net olarak gördük. Uğurcan kurtarıyor, Osimhen ya atıyor ya da attırıyor.

Levent Tüzemen’den Mauro Icardi çıkışı! ‘Okan Buruk’tan özür dilemeli’

Osimhen'siz Galatasaray nasıl bir oyun ortaya koyacak merak ediyorum. Büyük ihtimal Lang solda, Yunus-Sane-Sallai üçlüsünden biri sağ kanatta, forvette de Barış Alper Yılmaz görev yapacak.

Levent Tüzemen’den Mauro Icardi çıkışı! ‘Okan Buruk’tan özür dilemeli’

"GALATASARAY'A PAHALIYA PATLADI"

Liverpool'a elenmek Galatasaray'a pahalıya patladı çünkü en önemli silahı Osimhen'i 1 aydan fazla kullanamayacak.

Levent Tüzemen’den Mauro Icardi çıkışı! ‘Okan Buruk’tan özür dilemeli’

Osimhen'in, Nijerya'da açıklama yapması doğal. Bu bilgiyi kendisine büyük ihtimalle sağlık heyeti verdi. Ancak bir bilgi; ameliyatta uygulanacak yöntem, Osimhen'in daha erken dönebilmesini sağlayacak diyorlar.

Levent Tüzemen’den Mauro Icardi çıkışı! ‘Okan Buruk’tan özür dilemeli’

Icardi'nin bu süreçte takımda bir katkısı olabileceğine inanıyor musunuz? Sözleşme için bir görüşme de yapılmadı.

Geldiği günden itibaren taraftarın ve takım arkadaşlarının sevgilisi olan Mauro Icardi, son dönemdeki tavırları ile büyük tepki çekiyor.

Levent Tüzemen’den Mauro Icardi çıkışı! ‘Okan Buruk’tan özür dilemeli’

"ARKADAŞLARI TARAFINDAN DA HOŞ KARŞILANMADI"

Özellikle Liverpool maçında oyuna girmek istememesi ve sürekli "Ben ilk 11'i istiyorum. Osimhen'in arkasında 10 numarada görev yaparım" diye Okan Buruk üzerinde baskı kurmaya çalışması arkadaşları tarafından da hoş karşılanmadı.

Levent Tüzemen’den Mauro Icardi çıkışı! ‘Okan Buruk’tan özür dilemeli’

Icardi, Osimhen'in olmadığı dönemde hocasına gidip yaptıklarından dolayı özür dilemeli ve "Kalan haftalarda her sorumluluğu alırım" diyerek göreve talip olmalı.

Levent Tüzemen’den Mauro Icardi çıkışı! ‘Okan Buruk’tan özür dilemeli’

"G.SARAY YENİ KONTRAT ÖNERMEZ"

Eğer Icardi tavırlarında geri adım atmazsa Okan hocanın kendisine forma vereceğini düşünmüyorum. Bu hali ile Galatasaray, Icardi'ye yeni kontrat önermez!

Levent Tüzemen’den Mauro Icardi çıkışı! ‘Okan Buruk’tan özür dilemeli’

Icardi, tekrardan sevilen ve çalışan Icardi haline geri dönmeli.