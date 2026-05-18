Levent Tüzemen’den Renato Nhaga uyarısı! “Eğer kadroda düşünüyorsa...”

SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu maçı yorumladı. İşte o sözler... LEVENT TÜZEMEN: 'HALI SAHA MAÇI' 'Cuma gecesi Rams Park'ta düzenlenen şampiyonluk gecesinden sonra, G.Saraylı oyuncular için Kasımpaşa maçını oynamak 'angarya' gibiydi. Okan Buruk, Kasımpaşa önüne ideale yakın oyunculara yer verirken İcardi-Sane-İlkay-Boey-Eren-Kaan-Lang gibi derin kadroda yer alan etkili oyuncuları ilk 11'de sahaya sürdü. G.Saraylı futbolcular mücadele olarak oyuna ve topa hakim görüntü sergileseler de zihinsel olarak maça halı saha mantığı ile bakıp özgürce ve açık futbol sergileyerek oynadılar. Özellikle Sane ve Lang kanatlardan etkili ataklar yaptı, Sane'nin bir şutu direkten döndü, iki kornerini kaleci Ali Emre zorlukla kurtardı. Lang'ın da köşeye giden vuruşunu son anda çıkardı. Kasımpaşalılar, oyunu kontrole özen gösterip geçiş oyunu ile pozisyon aradılar. İlk yarıda da Benedyczak ile golü buldular. Nhaga, kıvrak-çabuk ve çok koşan bir oyuncu. Fazla maç oynaması, fiziksel olarak gelişirken, dayanıklılığını da kazanmalı. Okan hoca yeni sezonda Nhaga'yı düşünüyorsa, güçlenmesi adına program hazırlamalı. Bu arada, Tunuslu Adem Arous'un Nhaga'nın kafasına attığı dirsek hainceydi! Maalesef, hakem Adnan Kayatepe, Nhaga'ya maç boyu yapılan sertlikleri görmesine rağmen Kasımpaşalı oyunculara kart bile çıkarmadı.' BÜLENT TİMURLENK: '4 GERİDEN 7 İLERİYE' 'Uzun bir koşuydu G.Saray'ınki. Hayır bu sezon değil, 30 yıl süren bir koşu! Avrupa'da yarı final oynadığında F.Bahçe'nin 4 şampiyonluk gerisindeydi bu kulüp. 92-93'te zirvede bitirdiğinde 9 şampiyonlukla 3. sıradaydı. F.Bahçe'nin 12, Beşiktaş'ın 10 şampiyonluğu vardı. UEFA'yı aldığı sezon 14-13 ile F.Bahçe'yi sollamış, iki sezon sonra da ezeli rakibinden daha zayıf bir kadroya sahip olmasına rağmen 3. yıldızı göğsüne takmıştı. Yine F.Bahçe kadrosu ağır basarken 2006'yı ve ardından 2008'i kazandıklarında şampiyonluk sayıları 17-17 eşitlenmişti. Bugün G.Saray 23-19 önde. Hayır, yukardaki şampiyonluk sayılarında bir yanlış yok sadece bu satırları bu köşede yazdığımda takvim yapraklarında 5 Haziran 2023 Pazartesi yazıyordu. 3 yıl geçmiş aradan ve Okan Buruk'un 4 şampiyonluğuyla bugün G.Saray, 26-19 önde... Arka arkaya 5 şampiyonluk kazanırken R.Madrid, bir Hollandalı altyapıyı yeniden inşa ediyordu Barcelona'da. Arka arkaya 4 şampiyonluğu kazandığında da koltuğa yeni oturmamıştı. Cruyff, İspanya'da tarih yazarken, Derwall benzer bir hikâyeyi İstanbul'da yazmıştı... Cruyff'un 4 şampiyonluğunda Guardiola varsa ve o Barça'yı zirveye taşıyan en iyi futbol oynatan teknik adam olduysa, Fatih Terim'in de Okan Buruk'u vardı 4 şampiyonluğunda. Bu ikilinin ellerinde 26 yıl önce yükselen UEFA'nın yıldönümünde G.Saray müzesine 12 lig şampiyonluğu kupası getiren Buruk sahada Terim tribündeydi. Maç detaydı.'