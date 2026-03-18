Okan Buruk’un planı hazır! İşte Galatasaray’ın Liverpool maçı ilk 11’i

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool, Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da Okan Buruk'un Anfield Road'daki maçta muhtemel ilk 11 tercihi netlik kazandı. HEDEF ÇEYREK FİNAL Bir önceki turda Juventus'u 5-2 ve 2-3'lük skorlarla eleyen Aslan, bu kez İngiliz ekibi karşısında çeyrek final bileti istiyor. İngiliz takımlarına karşı 27 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 11 defa yenilirken 7 galibiyet ve 9 beraberlik gördü. Galatasaray - Liverpool eşleşmesi ise 6 kez yaşandı. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olan maçlarda Aslan 3 defa kazandı, İngiliz kulübü 1 kez sevindi. Aslan, son 3 sezonda İngiliz ekiplerinden M.United (3-2, 3-3) ve Liverpool (1-0, 1-0) ile ikişer, Tottenham (3-2) ve Manchester City (0-2) ile birer defa karşılaştı. 4 kez kazanan Cimbom, 1 yenilgi, 1 beraberlik gördü. TARAFTAR OLMAYACAK Juventus ile Torino'da oynanan rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA, G.Saray taraftarına 1 maçlık men cezası vermişti. Bu akşam Liverpool karşısında G.Saray taraftarı tribündeki yerini alamayacak. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Avrupa'da 37 maça çıktı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, 15 galibiyet görürken 13 yenilgi ve 9 beraberlik aldı. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında yenildiği çift ayaklı eleme turlarında sadece iki kez (2006- 07 ve 2018- 19) yoluna devam etti. Kupa 1'de 6 defa zafere ulaşan Liverpool, 3 UEFA Kupası, 4 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı. Uluslararası arenada 14 şampiyonluk gördü. OKAN BURUK'TAN SAĞLAM PLAN Teknik direktör Okan Buruk, takımını dev maça hazırlarken sadece 2 bölgede kararsız kalmıştı. Singo'nun stopere geçmesi ile birlikte sağ bekte Sallai ile Boey arasında kalan Buruk, %51 oranla Sallai'yi öne çıkardı. Diğer yanda ise Noa Lang'ı kulübeye çekerek Leroy Sane hamlesini düşünen Buruk, Barış Alper'i de sağ bekte oynaması beklenen Frimpong'un karşısında oynatmayı düşünüyor. Davinson Sanchez'in cezası nedeniyle forma giyemeyeceği mücadelede orta sahada ise Lemina-Torreira ve Sara yer alacak. LIVERPOOL'UN MUHTEMEL 11'İ Liverpool'un Galatasaray maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike. GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ Galatasaray'da Okan Buruk'un Liverpool deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen. GÖZLER MARCINIAK'TA Liverpool-Galatasaray maçını Szymon Marciniak yönetecek. 2023'te G.Saray'ın Molde'yi 2-1 yendiği maçın yanı sıra 2019'da PSG'ye 1-0 ve 2015'te A.Madrid'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşmalarda da 45 yaşındaki hakem düdük çalmıştı. SLOT: BASKIYI HİSSEDİYORUZ Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray'a karşı ilk galibiyeti almak istediklerini söyledi: 'Hem Şampiyonlar Ligi hem de Brighton maçı için baskıyı hissediyoruz. Galatasaray'a hiç gol atamadık biliyorum ama oyuncularım elinden gelini yaparak turu geçecektir. Taraftar desteği çok önemli.'