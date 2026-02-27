Liverpool’da Arne Slot’tan Galatasaray açıklaması! ‘Tadını çıkarmak istiyoruz’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Devler Ligi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Liverpool cephesinden ilk değerlendirme geldi. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray ile eşleşmelerini değerlendirdi. 'BEKLEDİĞİMİZ SONUCU ALDIK' Galatasaray eşleşmesine dair Arne Slot, 'Kura çekimindeki olasılıkları göz önüne aldığımızda, beklediğimiz sonucu aldık. Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi lig aşamasında daha önce karşılaştık' dedi. İstanbul'daki maça vurguda bulunan Arne Slot, 'İstanbul'da, Eylül ayında İstanbul'da oynadığımız maçtan daha iyi bir performans sergilememiz gerekecek' şeklinde konuştu. Galatasaray'ın Juventus maçındaki performansına dikkat çeken Arne Slot, 'Galatasaray, Juventus'a karşı aldığı olumlu sonuçlarla son 16'ya kaldı. Bu eşleşme zor geçecek' ifadelerini kullandı. 'TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUZ' Heyecanlı olduklarını belirten Arne Slot, 'Heyecanlıyız. Lig aşamasında, burada olmak için çok çalıştık. Son 16'dayız ve burada olmanın tadını çıkarmak istiyoruz' dedi. Arne Slot son olarak, 'Galatasaray maçları öncesinde de önemli müsabakalara çıkacağız. Umarım olabildiğince hazır oluruz' değerlendirmesinde bulundu. İSTANBUL'DA GALATASARAY KAZANMIŞTI Liverpool ile Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında karşı karşıya gelmişti. Galatasaray, İstanbul'daki maçta Liverpool'u Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0'lık skorla mağlup etmişti. İLK MAÇ İSTANBUL'DA Galatasaray ile Liverpool arasındaki eşleşmede ilk maç İstanbul'da oynanacak. Rams Park, 10 veya 11 Mart'ta Galatasaray – Liverpool maçına ev sahipliği yapacak. Galatasaray, rövanşta ise 17 veya 18 Mart'ta Liverpool deplasmanına konuk olacak.